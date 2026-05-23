Испанские военные вышли в центр Риги: в Старом городе устроили открытый праздник для жителей (фото)

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Испанская армия в Риге
ФОТО: LETA

В субботу в Старой Риге прошло открытое мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании. Жителям и туристам показали военную технику, рассказали о службе испанских военных в Латвии и предложили попробовать паэлью.

Участок улицы Калькю в Старой Риге в субботу превратился в площадку испанского военного праздника. Мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании, прошло между набережной 11 Ноября и Ратушной площадью.

Посетители смогли увидеть образцы военной техники, пообщаться с представителями испанского контингента и познакомиться с вооружением, используемым в миссиях НАТО. На выставке были представлены танки Leopard 2E, бронетехника, артиллерийские установки и стрелковое оружие.

Особый интерес у горожан вызвала возможность подойти к технике вплотную, а также пообщаться с военными, которые рассказывали о своей службе в Латвии и демонстрировали оборудование.

Одновременно рядом с техникой работала полевая кухня, где гостей угощали паэльей — одним из самых известных блюд испанской кухни. У палаток выстроились очереди, а часть посетителей устроилась обедать прямо на ступенях и у зданий Старого города.

В посольстве Испании ранее отмечали, что День вооружённых сил в стране традиционно отмечают в субботу, ближайшую к 30 мая. Главная цель таких мероприятий — показать обществу повседневную работу армии и её участие в международных миссиях.

Для Латвии этот праздник имеет отдельный контекст. Испанские военные находятся в стране уже девять лет в рамках расширенного присутствия НАТО. За это время численность испанского контингента выросла почти вдвое — с примерно 350 до более чем 600 военнослужащих.

Важно и то, что раньше подобные мероприятия проходили в основном на военной базе или рядом с ней. В этом году праздник впервые решили провести в центре Риги и сделать открытым для широкой публики.

На улицах Старого города в течение нескольких часов сохранялось большое количество людей, а военная техника стала одной из самых фотографируемых частей мероприятия.

#НАТО #Испания #Латвия #культура #традиции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Оставить комментарий

