В Латвии уже несколько месяцев испытывают автономную базовую станцию мобильной связи, которая способна работать почти без подключения к электросети. В случае кризиса, отключений или угроз безопасности такие вышки могут помочь сохранить связь и мониторинг территорий.

В Латвии начались испытания автономной базовой станции мобильной связи, которая большую часть энергии получает самостоятельно — за счёт солнца и ветра. Проект пока пилотный, однако в перспективе речь может идти уже о создании сети из сотен подобных объектов по всей стране, сообщают Новости ТВ3.

Главная задача такой инфраструктуры — обеспечить работу связи в ситуациях, когда обычная электросеть перестаёт функционировать. Именно поэтому проект всё чаще рассматривают не как технологический эксперимент, а как часть системы гражданской обороны и государственной безопасности.

Модель станции разрабатывали с учётом латвийского климата специалисты Латвийского университета. По словам директора Института численного моделирования Улдиса Бетхерса, в тёплый период года станция способна работать полностью автономно почти непрерывно.

Зимой, когда солнечной энергии становится меньше, необходим резервный источник питания — например, газ, водород или дизельное топливо. Тем не менее расчёты показывают, что подобная система может стабильно работать в латвийских условиях долгие годы.

Особое внимание проекту уделяют на фоне растущих рисков для критической инфраструктуры. В случае масштабных перебоев с электричеством мобильная связь обычно тоже оказывается под угрозой, а именно она необходима для работы служб, координации и передачи информации.

Участники проекта считают, что возможности таких вышек не ограничиваются только мобильной связью. На них предлагают размещать сенсоры для обнаружения беспилотников и системы мониторинга воздушного пространства.

Речь идёт о круглосуточном наблюдении за определёнными территориями, особенно в приграничных районах. По словам разработчиков, сенсоры могли бы не только фиксировать объекты, но и в перспективе участвовать в системах противодействия дронам, включая точечное подавление GPS-сигналов.

Проект также рассматривается как пример совместной инфраструктуры для всех операторов связи. По словам участников инициативы, объединение сетей позволило бы закрыть «слепые зоны» покрытия и повысить устойчивость связи в регионах.

Председатель правления Федерации индустрий безопасности и обороны Латвии Элина Эгле считает, что значение автономных систем будет только расти. По её словам, речь идёт уже не только о телекоммуникациях или «зелёной энергии», а о способности государства сохранять управление и реагирование в кризисных ситуациях.

Сейчас обсуждается возможность создания в будущем более 600 независимых вышек по всей Латвии. Для этого потребуется сотрудничество операторов связи, энергетического сектора и структур, отвечающих за защиту критической инфраструктуры.

Пилотный проект реализуется при поддержке фондов Европейского союза.

В условиях новых угроз устойчивость связи постепенно становится таким же вопросом безопасности, как энергетика или транспорт.