В Резекне пока отложили реформу школьной сети после резкого недовольства родителей. Особенно остро обсуждается возможное объединение школы с обучением на латышском языке и школы, где исторически учились дети нацменьшинств.

В Резекне снова обсуждают сокращение и объединение школ — число детей в городе продолжает уменьшаться, а содержать нынешнюю сеть учебных заведений становится всё сложнее. Однако попытка быстро объединить две разные школы вызвала сильный протест родителей, сообщает передача Reģioni Krustpunktā.

Речь идет о 5-й основной школе, где исторически обучение велось на латышском языке, и 6-й основной школе, где раньше работали программы для национальных меньшинств. Обе школы находятся в одном микрорайоне и расположены всего в нескольких кварталах друг от друга.

В самоуправлении рассчитывали, что после объединения в школе будет около 890 учеников. Это позволило бы гарантировать полное государственное финансирование и избежать новых реформ в северной части города как минимум на десять лет.

Но родители выступили резко против.

Всего за два дня они собрали более 600 подписей против объединения уже со следующего учебного года. После этого руководство города быстро отказалось от идеи немедленной реформы.

Главным источником напряжения стал языковой вопрос.

Руководитель совета родителей 5-й школы Ярослав Волков открыто заявил, что многие опасаются доминирования русского языка после объединения. По его словам, часть родителей не уверена, что все педагоги смогут полноценно работать на латышском языке.

«Когда дети переходят в среду, где доминирует язык нацменьшинств, это вызывает очень большое беспокойство», — отметил Волков.

Дополнительную тревогу вызывают и старые конфликты между учениками двух школ.

«Уже тогда школы враждовали между собой… были настоящие физические драки», — вспоминает Волков, сам когда-то учившийся в 5-й школе.

При этом часть родителей считает, что сама идея объединения не является проблемой — вопрос лишь в том, как это делать.

Руководитель совета родителей 6-й школы Алёна Хайте говорит, что переход должен быть постепенным: с совместными мероприятиями, адаптацией детей и временем на привыкание.

«Должен быть какой-то переходный период. Год, два или три», — считает она.

В самой 6-й школе утверждают, что переход на обучение на латышском языке проходит успешно, хотя русский язык в коридорах всё ещё слышен чаще, чем в соседней школе.

Директор школы Татьяна Токарева признаёт, что объединение стало бы сложным психологическим процессом: у школ разные традиции, среда и идентичность.

Тем временем демографическая ситуация продолжает ухудшаться.

По данным Управления образования Резекне, если несколько лет назад в городе ежегодно рождалось более 300 детей, то в 2024 году — уже около 200. В ближайшие годы число первоклассников будет заметно сокращаться.

В оппозиции считают, что пауза в реформе связана не только с протестами родителей, но и с политикой. Часть депутатов предполагает, что руководство города не хочет идти на конфликт с избирателями перед выборами в Сейм.

В мэрии это отрицают, однако признают: к вопросу объединения школ всё равно придётся вернуться уже осенью.

Резекне становится одним из примеров того, как демографический спад постепенно меняет всю систему образования в регионах Латвии.