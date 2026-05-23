В Латгалии дрон со взрывчаткой незаметно пересек границу Латвии и взорвался в озере Дридзис — самом глубоком в стране. Инцидент вновь поднял вопросы о системах обнаружения дронов и о том, насколько жители приграничья готовы к подобным угрозам.

Субботнее утро у озера Дридзис в Краславском крае началось не с отдыха, а с работы полиции, спасателей и военных. В озеро упал и взорвался дрон, оснащённый взрывчаткой. О происшествии правоохранителям сообщил местный житель, который увидел взрыв, рассказывают Новости ТВ3.

Сигнал в полицию поступил в 7:53 утра, а уже через полчаса на месте работали оперативные службы.

Как сообщил начальник Латгальского регионального управления Государственной полиции Гундар Тропс, дрон упал примерно в 150 метрах от берега.

«Дридзис — самое глубокое озеро Латвии, глубина в месте инцидента достаточная — от восьми до десяти метров. Мы собираем доказательства, часть обломков уже обнаружена», — отметил он.

Поиск фрагментов осложняется глубиной озера. Пока обломки полностью не исследованы, службы не могут точно сказать, какой именно летательный аппарат пересёк латвийскую границу.

Особое беспокойство вызывает то, что неподалёку находятся жилые дома и места отдыха. На берегу озера журналисты встретили семью, которая строит здесь летний дом.

«Сейчас страха нет, но если еще что-то прилетит — тогда будет страшно, тогда соберемся и уедем отсюда», — признался мужчина.

Случай у Дридзиса стал ещё одним напоминанием о том, насколько близко война в Украине подошла к странам Балтии. За последние дни жители Латгалии уже несколько раз получали предупреждения о возможных угрозах с воздуха.

Для части людей это уже влияет на повседневную жизнь. Один из школьников рассказал, что из-за угрозы дронов ему перенесли экзамен по латышскому языку.

«Мы прятались в гардеробе — это самое низкое место, где можно укрыться», — рассказал он.

В социальных сетях жители публиковали видео с места происшествия. На одном из них рыбак показывает обломок дрона и всплывшую после взрыва рыбу.

🇱🇻 Dridža ezerā Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā, iekritis bezpilota gaisa kuģis, kas saskarē ar ūdeni detonēja. Cietušo nav. Notikuma vietā atrastas iespējamās atlūzas, teritoriju apseko VP, VUGD un NBS.#Krāslava #Latvija

Makšķernieki un vietējie iedzīvotāji publicējuši… pic.twitter.com/aOqE3FbNRb — BreakingLV (@breakinglv) May 23, 2026

При этом в субботу жители Краславского края не получили предупреждений через систему сотового оповещения. Как пояснили в Национальных вооружённых силах, данных сенсоров оказалось недостаточно для подтверждения угрозы.

«Чтобы принять решение об отправке такого сообщения, у нас должно быть более одного подтверждения», — заявил начальник департамента анализа и управления информацией Объединённого штаба НВС Марис Тутин.

По его словам, дрон, вероятно, летел очень низко, что затруднило его обнаружение. Сейчас системы продолжают совершенствовать, а произошедшее уже называют важным уроком для служб безопасности.

Инцидент у озера Дридзис показал, что угрозы с воздуха для стран Балтии перестают быть исключительно теоретическим сценарием.