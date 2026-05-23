Вашингтон и Тегеран заявили, что приблизились к возможному соглашению после длительных переговоров. При этом обе стороны подчёркивают: серьёзные разногласия всё ещё сохраняются.

США и Иран в субботу заявили, что переговоры между сторонами могут приблизиться к прорыву, хотя окончательной договорённости пока нет.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что стороны «всё ближе подходят» к соглашению. При этом американский лидер одновременно предупредил Тегеран о серьёзных последствиях в случае провала переговоров.

«Если договоренности достигнуто не будет, у нас будет ситуация, когда ни одна страна никогда не пострадает так сильно, как пострадает она», — заявил Трамп.

Со своей стороны Иран подтвердил, что между странами сохраняются серьёзные разногласия, однако переговоры постепенно продвигаются.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что сейчас стороны работают над рамочным соглашением из 14 пунктов. По его словам, Тегеран рассчитывает сначала согласовать базовый меморандум о взаимопонимании, а уже затем переходить к деталям окончательной сделки.

«Наблюдается тенденция к сближению», — отметил Багаи, однако подчеркнул, что это ещё не означает достижения соглашения по ключевым вопросам.

Он добавил, что разработка окончательных деталей может занять от 30 до 60 дней после подготовки основного документа.

Оптимистичные сигналы прозвучали и со стороны Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию заявил, что уже в ближайшие дни могут появиться «хорошие новости».

Переговоры проходят на фоне продолжающегося напряжения на Ближнем Востоке и угрозы дальнейшей эскалации между Ираном, Израилем и США.

Особое значение имеет вопрос иранской ядерной программы, однако Тегеран дал понять, что эта тема пока не станет частью первоначального рамочного соглашения.

Даже осторожный оптимизм сторон уже выглядит заметным изменением после месяцев взаимных угроз и разговоров о возможных военных сценариях.

В последние недели США неоднократно предупреждали о готовности к жёстким мерам против Ирана в случае провала дипломатии, а в американских СМИ появлялись сообщения о возможных вариантах силового давления.

Пока окончательного соглашения нет, однако заявления обеих сторон показывают, что переговорный процесс, несмотря на напряжённость, продолжается.