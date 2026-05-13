Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Кремле заявили, что готовы вести бизнес с США, но при одном условии 0 524

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: Московский кремль

Песков сказал, что и российские, и американские компании могут получить выгоду от ряда совместных инвестиционных и экономических проектов.

Россия заинтересована в совместных экономических проектах с Соединенными Штатами, если Вашингтон перестанет увязывать торговые связи с мирным соглашением по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

Песков сказал, что как российские, так и американские компании потенциально могут получить выгоду от ряда совместных инвестиционных и экономических проектов.

"В той мере, в какой американская сторона готова отделить перспективы нормализации торгово-экономических отношений от урегулирования ситуации в Украине, или в той мере, в какой произойдет урегулирование ситуации в Украине, мы надеемся, что откроется путь к реализации целого ряда экономических проектов", – сказал он.

Песков также заявил, что для начала полноформатных мирных переговоров между Украиной и Россией необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию "российских регионов".

Ранее Путин заявил о потенциальной возможности совместной разработки Россией и США огромных запасов полезных ископаемых в Арктике, а также озвучил возможность реализации проектов на Аляске. Его представитель по инвестициям Кирилл Дмитриев даже предложил строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом для соединения двух стран.

Однако пока Россия остается под масштабными санкциями США, в основном связанными с войной. Усилия Трампа по ее прекращению до сих пор не принесли прорыва, хотя и он, и Путин в последние дни заявляли, что, по их мнению, конец конфликта близок после более чем четырех лет интенсивных боев.

Отношения России и США

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в том, что они "не скрывают желание контроля над транзитом газа через Украину". Он также заявил, что США планируют выкупить газопроводы "Северные потоки" у европейцев за бесценок, чтобы восстановить их и "диктовать собственные цены на газ". Также он обвинил США в попытке установить контроль над сотрудничеством в нефтяной сфере, которое Венесуэла раньше вела с "Роснефтью".

Также Лавров сообщил, что сейчас "никакие совместные проекты России и США не реализуются.

Читайте нас также:
#США #Украина #санкции #инвестиции #торговля #энергетика #дипломатия #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший акционер банков и авиакомпании Владимир Антонов.
Изображение к статье: Премьер Армении Пашинян
Изображение к статье: Китай.
Изображение к статье: Путин в военной форме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео