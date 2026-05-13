Китайская промышленная стратегия угрожает сотням миллиардов долларов промышленного производства в развитых странах и может привести к ослаблению их индустриального потенциала, говорится в докладе Торговой палаты США.

Наибольшие риски

Авторы отчета утверждают, что политика Пекина становится «более системной и всеобъемлющей», и Китай усиливает контроль над глобальными производственными цепочками с помощью регулирования и экономического давления.

По оценке аналитиков, развитые экономики сталкиваются с риском долгосрочного снижения конкурентоспособности промышленности на фоне расширения китайской индустриальной политики.

Наибольшие риски, по данным доклада, затрагивают автомобильную отрасль, машиностроение и химическую промышленность. Так, к 2030 году под угрозой могут оказаться до $650 млрд промышленного экспорта стран G7 — это около 12% всего производственного экспорта государств «Группы семи».

Панели, поезда, батареи

Как отмечает Bloomberg, стратегия «Сделано в Китае – 2025» позволила Пекину занять лидирующие позиции в ряде высокотехнологичных отраслей, включая производство солнечных панелей, высокоскоростных поездов и литиевых аккумуляторов.

Кроме того, Китай быстро сокращает отставание в фармацевтике и сфере искусственного интеллекта.

Китай нарастил свой экспорт в преддверие визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Основным драйвером роста стали поставки продукции, связанной с развитием искусственного интеллекта (ИИ), а также стремление покупателей создать запасы компонентов на фоне опасений, что война на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему росту цен.

В первом квартале 2026 года ВВП Китая вырос на 5% в годовом выражении.