Еремеев день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 14 мая 2026 года

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еремеев день

14 мая 2026 года чтят память одного из великих пророков Ветхого Завета Иеремию. Он является автором «Плача Иеремии» и «Книги пророка Иеремии». В народе день получил более понятное название Ерема Запрягальщик. В этот день было принято запрягать лошадей и сеять зерно.

О чем вспоминают в Церкви 14 мая 2026 года

Иеремия относится к числу четырех великих ветхозаветных пророков. Он родился неподалеку от Иерусалима в VI веке до Рождества Христова. Он появился в семье священнослужителя и с ранних дней принял решение идти по стопам отца.

В 15 лет он получил видение, что вскоре станет пророком. Тогда он отказался от мирской жизни и следующие 23 года посвятил поучению народа, отказавшись завести семью, и пророчествам, которые он получал свыше. Он предупреждал, что за отступление от единого Бога вскоре всех ждут великие кары — опустошение родной земли, войны, рабство. Личная трагедия одиночества и понимание, что вскоре народ будет претерпевать муки, привели к тому, что он постоянно был печален. За что получил прозвище плачущий пророк. Его слова никто не слышал, и за такое кликушество пророка упекли в темницу.

А пророчества Иеремия вскоре сбылись. Иерусалим был разрушен войсками царя Навуходоносора, иудеи были уведены в плен. Навуходоносор освободил пророка и позволил ему жить, где тот пожелает. Иеремия остался жить на развалинах Иерусалима. По преданию, он скрыл ковчег Завета в одной из пещер в горе Наваф. Оставшиеся в Иерусалиме иудеи решили бежать в Египет и звали с собой пророка. Он отказывался, и им предсказал, что это путешествие повлечет кару. Тем не менее идущие в Египет силой повели Иеремию с собой. Он покорился. Стал жить там в городе Тафнис.

Затем он предсказал, что царь вавилонский придет в Египет и умертвит там иудеев. Это вызвало волну страха и ненависти — пророка убили. А предсказание сбылось в том же году.

Смысл праздника

Пророки предсказали приход Иисуса и спасение им человечества, это давало надежду людям многие века.

Что можно делать 14 мая 2026 года

В этот день принято печь специальные печенья — жаворонки.
Также хорошо приготовить кашу и угостить ею всех вокруг.
Отличный день, чтобы высаживать рассаду. Считается, что растения обязательно приживутся.
Хорошо устроить генеральную уборку.
Следует активно работать.

Что нельзя делать 14 мая 2026 года

Нельзя давать в долг, даже хлеб.
Не решайте никаких финансовых вопросов.
Не рассказывайте никому плохие сны.
Не пересаживайте комнатные растения.
Очень плохо тосковать и злиться.
Очень опасно бездельничать.
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
