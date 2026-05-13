Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны ЕС в первом квартале 2026 года достиг самого высокого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины более четырех лет назад. За первые три месяца текущего года Евросоюз импортировал 6,9 млрд кубометров российского СПГ, что на 16% больше, чем годом ранее, указал в среду, 13 мая, агентству AFP Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) - глобальная сеть аналитиков в области энергетического финансирования.

По его данным, основными получателями российского СПГ стали Франция, Испания и Бельгия. В особенности Франция "импортировала в первом квартале 2026 года больше российского СПГ, чем любая другая европейская страна", достигнув нового рекордного уровня в январе, отметили в IEEFA. Рост европейского импорта СПГ из России продолжился и в апреле, когда показатель возрос на 17% в годовом измерении, отмечается далее.

"Ахиллесова пята европейской энергетической стратегии"

Эксперты американского аналитического центра считают, что эти данные подчеркивают зависимость Европы от российского газа. СПГ стал "ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности", заявила эксперт по энергетике IEEFA Ана Мария Джаллер-Макаревич.

По ее словам, переход Европы от российского трубопроводного газа к СПГ должен был обеспечить надежность поставок и их диверсификацию, но перебои, вызванные войной в Иране, и чрезмерная зависимость от американского СПГ свидетельствуют о провале этих планов.

Европа пытается снизить поставки газа из России

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС предпринимает усилия, чтобы снизить зависимость от российского трубопроводного газа и диверсифицировать импорт СПГ. По данным Европейской комиссии, в 2025 году на СПГ приходилось 45% от общего объема импорта природного газа в ЕС, оставшаяся доля поставлялась по трубопроводам.

Тем не менее российский газ по-прежнему поступает в Европу, РФ остается вторым по объемам поставщиком СПГ в Евросоюз. По данным Еврокомиссии, крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС по общим объемам (трубопроводный газ и СПГ) в первом квартале оставалась Норвегия (31%), за ней следовали США (28%) и Россия (14%).

По плану Брюсселя, поставки российского газа должны прекратиться полностью к 2027 году. Аналитики IEEFA считают, что к 2028 году ЕС сможет получать 80 процентов своего импорта СПГ из США.