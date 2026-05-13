Государственная дума России в среду приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия президента по использованию вооруженных сил РФ за пределами страны. Поправки вносятся в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне".

Согласно документу, президент Владимир Путин сможет привлекать армию для "защиты граждан РФ" за рубежом в случаях их ареста, удержания, уголовного или иного преследования иностранными структурами.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет, в частности, о ситуациях, когда россиян задерживают или судят органами, "наделенными полномочиями без участия Российской Федерации", а также международными судебными инстанциями, которые Россия не признает.

Закон был принят единогласно: за него проголосовали 384 депутата, при этом не было ни голосов против, ни воздержавшихся. В Госдуме заявили, что документ направлен на "усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств".

До этого действующее законодательство уже позволяло президенту отправлять войска за рубеж, если международные решения "противоречат интересам РФ" или угрожают "основам публичного правопорядка" в стране. Новый закон расширяет перечень оснований для применения армии.

Принятие документа происходит на фоне заявлений западных спецслужб о риске дальнейшей эскалации со стороны Кремля. В частности, разведки Германии, Дании, США и Нидерландов ранее предупреждали о возможной подготовке России к конфликту с НАТО, включая сценарии провокаций в странах Балтии и угрозы ограниченных территориальных захватов с применением политического и ядерного давления.