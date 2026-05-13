Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич встретился в Румынии с Зеленским 2 653

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский и Эдгар Ринкевич - фото пресс-службы президента Латвии

Владимир Зеленский и Эдгар Ринкевич

Украина может направить в Латвию своих экспертов по борьбе с дронами.

13 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (Volodymyr Zelenskyy) во время саммита стран Восточного фланга НАТО (В9) и Северных стран в Бухаресте, Румыния.

В ходе двусторонней встречи президенты Латвии и Украины обсудили поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, углубление сотрудничества между Латвией и Украиной в оборонной сфере, а также возможный вклад Украины в укрепление обороноспособности Латвии.

Президент подчеркнул непреклонную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией, подтвердив готовность Латвии продолжать военную и практическую помощь Украине, а также поддержку евроатлантической интеграции Украины и процесса реформ. В то же время Э. Ринкевичс отметил, что Латвия заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в сфере обороны, содействуя сотрудничеству между оборонными индустриями двух стран.

"Военные способности Украины и стремительно растущая оборонная индустрия являются важными для безопасности Латвии и всей Европы. Вооружение и беспилотники украинского производства прошли испытания и засвидетельствовали себя на поле боя. В интересах Латвии углублять сотрудничество с Украиной в сфере обороны, перенимая опыт Украины в развитии и интеграции оборонной промышленности в вооруженные силы, а также налаживая сотрудничество между оборонными индустриями обеих стран", - сказал Э. Ринкевичс.

Президент особо подчеркнул развитые антидронные способности Украины и оценил готовность Украины направить своих экспертов в Латвию, чтобы внести вклад в укрепление обороноспособности Латвии. "Из-за российской агрессии Украина целенаправленно выступает против российских военных объектов и энергетического сектора, финансирующего российскую военную машинерию. С ростом интенсивности атак все чаще в Латвии происходят инциденты с дронами. Оцениваем готовность Украины направить экспертов в Латвию, которые внесли бы вклад в укрепление обороноспособности противовоздушной обороны Латвии. В то же время призываем найти технические решения, как минимизировать риски, создаваемые украинскими беспилотными летательными аппаратами, в случаях, когда под влиянием электронных военных действий России над ними утрачивается контроль", - заявил глава государства.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #дипломатия #оборона #беспилотники #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Эстонии Певкур
Изображение к статье: Бывший акционер банков и авиакомпании Владимир Антонов.
Изображение к статье: Премьер Армении Пашинян
Изображение к статье: Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео