Украина может направить в Латвию своих экспертов по борьбе с дронами.

13 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (Volodymyr Zelenskyy) во время саммита стран Восточного фланга НАТО (В9) и Северных стран в Бухаресте, Румыния.

В ходе двусторонней встречи президенты Латвии и Украины обсудили поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, углубление сотрудничества между Латвией и Украиной в оборонной сфере, а также возможный вклад Украины в укрепление обороноспособности Латвии.

Президент подчеркнул непреклонную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией, подтвердив готовность Латвии продолжать военную и практическую помощь Украине, а также поддержку евроатлантической интеграции Украины и процесса реформ. В то же время Э. Ринкевичс отметил, что Латвия заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в сфере обороны, содействуя сотрудничеству между оборонными индустриями двух стран.

"Военные способности Украины и стремительно растущая оборонная индустрия являются важными для безопасности Латвии и всей Европы. Вооружение и беспилотники украинского производства прошли испытания и засвидетельствовали себя на поле боя. В интересах Латвии углублять сотрудничество с Украиной в сфере обороны, перенимая опыт Украины в развитии и интеграции оборонной промышленности в вооруженные силы, а также налаживая сотрудничество между оборонными индустриями обеих стран", - сказал Э. Ринкевичс.

Президент особо подчеркнул развитые антидронные способности Украины и оценил готовность Украины направить своих экспертов в Латвию, чтобы внести вклад в укрепление обороноспособности Латвии. "Из-за российской агрессии Украина целенаправленно выступает против российских военных объектов и энергетического сектора, финансирующего российскую военную машинерию. С ростом интенсивности атак все чаще в Латвии происходят инциденты с дронами. Оцениваем готовность Украины направить экспертов в Латвию, которые внесли бы вклад в укрепление обороноспособности противовоздушной обороны Латвии. В то же время призываем найти технические решения, как минимизировать риски, создаваемые украинскими беспилотными летательными аппаратами, в случаях, когда под влиянием электронных военных действий России над ними утрачивается контроль", - заявил глава государства.