Как уже сообщалось, в пятницу президент начнет консультации со всеми парламентскими фракциями по поводу политической ситуации в стране. И вот сегодня вечером к главе государства с призывом обратился лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.

"Призываю президента Латвии Ринкевича выдвинуть меня, Айнара Шлесерса, и поручить мне формирование правительства профессионалов, которое должно будет спасти Латвию от приближающегося банкротства!

Учитывая то, что прогрессивное правительство «Единства» Силини уже давно не способно решать накопившиеся в стране проблемы, касающиеся как вопросов безопасности, так и доведенной до банкротства Air Baltic, это касается и проекта Rail Baltica, куда тратятся сотни миллионов, это касается и социальных вопросов...

Учитывая то, что внешний долг Латвии уже достиг 21 млрд евро, учитывая то, что правительство Силини планировало занять в следующем году три миллиарда евро, чтобы удержать Латвию на плаву, необходимо быстро сформировать в Латвии новое и дееспособное правительство профессионалов, которое способно начать уже с первого дня решать наболевшие вопросы и которое готово в это предвыборное время принимать смелые и государственные решения, связанные с сокращением расходов в госуправлении, с реорганизацией государственных структур.

Латвии нужно правительство, которое способно быстро действовать, чтобы был составлен бюджет на 2027 год, направленный на успешный рост Латвии, а не на стагнацию!

Прогрессивное «Единство» несет ответственность за то, что Латвия сегодня является одной из беднейших стран в ЕС.

Поэтому в Латвии необходимо сформировать правое правительство, которое будет основано на консервативных ценностях, и которое обеспечит рост Латвии!

Следующее правительство должно быть сформировано без партий «Новое Единство» и Прогрессивных, ответственных за весь тот хаос, который переживает Латвия!

Учитывая то, что партия "Латвия на первом месте" сегодня является самой популярной партией в Латвии, учитывая то, что я, Айнарс Шлесерс — самый популярный кандидат в премьер-министры, призываю президента Латвии Ринкевича номинировать меня, Айнара Шлесерса, и поручить мне формирование правительства профессионалов, которое должно будет спасти Латвию от приближающегося банкротства!" - говорится в заявлении Айнара Шлесерса.