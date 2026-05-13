Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую на Западе называют «Сатана-2». Владимир Путин заявил, что новая система станет ключевым элементом ядерных сил страны и превосходит западные аналоги по мощности.

Россия провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Запуск состоялся на фоне продолжающейся модернизации российских ядерных сил и заявлений Владимира Путина о том, что война в Украине приближается к завершению.

Президент России назвал «Сармат» «самой мощной ракетой в мире» и заявил, что суммарная мощность ее боеголовок значительно превосходит западные системы вооружения.

«Это самая мощная ракета в мире», — подчеркнул Путин.

Ракета должна заменить советский комплекс «Воевода». В классификации НАТО система известна под названием «Сатана II».

По данным российских властей, «Сармат» способен поражать цели на сверхдальних дистанциях и нести несколько ядерных боеголовок. Утверждается, что ракета может преодолевать более 35 тысяч км/ч по суборбитальным траекториям, что теоретически усложняет ее перехват системами ПРО.

Разработка комплекса началась еще в 2011 году, однако программа неоднократно сталкивалась с трудностями. До нынешнего запуска публично сообщалось лишь об одном успешном испытании. В 2024 году СМИ писали о возможной аварии во время тестов на космодроме Плесецк, где спутниковые снимки зафиксировали крупный кратер после взрыва.

«Сармат» относится к тяжелым межконтинентальным баллистическим ракетам и, по оценкам аналитиков, может нести полезную нагрузку до 10 тонн.

Испытание прошло вскоре после парада Победы в Москве. В этом году наблюдатели обратили внимание, что впервые за многие годы по Красной площади практически не проходила тяжелая военная техника.

В последние годы Россия активно обновляет свою ядерную триаду — ракеты наземного базирования, стратегические подлодки и бомбардировщики.

После начала полномасштабной войны в Украине Москва ускорила модернизацию вооружений и регулярно подчеркивает значение ядерного потенциала страны.

Помимо «Сармата», Россия развивает и другие стратегические системы, включая гиперзвуковой комплекс «Авангард» и ракету средней дальности «Орешник».

Испытание также произошло на фоне роста напряженности вокруг контроля над ядерными вооружениями. В феврале прекратил действие последний договор между Россией и США, ограничивавший стратегические ядерные арсеналы двух стран.

По оценкам Федерации американских ученых, Россия располагает примерно 3700 ядерными боеголовками, а США — около 4300.

После прекращения действия соглашения формальных ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие больше нет, что усилило опасения по поводу новой гонки вооружений.

Путин заявил, что развитие новых российских систем стало ответом на американские программы противоракетной обороны.

«Мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности сохранения сил стратегического баланса сил», — сказал он.

Испытание «Сармата» показывает, что ядерная модернизация остается одним из ключевых направлений российской военной стратегии на фоне растущей международной напряженности.