Из-за воздушных шаров с контрабандой в Вильнюсе снова остановили работу аэропорта

Дата публикации: 13.05.2026
Метео-шар с контрабандой
ФОТО: пресс-фото

Вильнюсский аэропорт ночью почти на час ограничил работу из-за угрозы со стороны воздушных шаров с контрабандой. Один рейс был перенаправлен в Копенгаген, еще один отменен.

В ночь на среду работа аэропорта Вильнюса была временно нарушена из-за воздушных шаров, которые, по данным литовских властей, используются для переброски контрабанды через границу.

Как сообщили в компании Lietuvos oro uostai, ограничения воздушного пространства были введены в 2:16 после обнаружения навигационных меток, характерных для таких шаров, вблизи опасных для авиации зон.

Работу аэропорта удалось полностью восстановить примерно через час — в 3:16.

Инцидент затронул два рейса и около 128 пассажиров. Один самолет был перенаправлен в аэропорт Копенгагена, другой рейс пришлось отменить.

Подобные случаи в Литве происходят регулярно. Только в этом году работа Вильнюсского аэропорта уже восемь раз прерывалась из-за угрозы со стороны воздушных шаров с контрабандой.

Что важно понимать: для гражданской авиации даже небольшой воздушный объект возле зоны взлета и посадки может представлять серьезный риск, особенно ночью и при плохой видимости.

По данным BNS, в прошлом году такие шары стали причиной нарушений более чем 300 рейсов в Вильнюсе. В общей сложности проблемы затронули около 47 тысяч пассажиров, а аэропорты были закрыты почти на 60 часов.

Литовские власти связывают эти инциденты с Беларусью и рассматривают их как элемент гибридного давления со стороны режима Александра Лукашенко.

Воздушные шары используются контрабандистами для доставки через границу сигарет и других товаров. Однако из-за высоты полета и неконтролируемого перемещения они создают проблемы и для авиации.

На фоне продолжающихся инцидентов тема безопасности воздушного пространства становится для стран Балтии все более чувствительной.

Автор - Юлия Баранская
