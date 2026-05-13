«Позор из избы» - в Рижской думе хотят запретить индивидуальную съемку на заседаниях 3 710

Политика
Дата публикации: 13.05.2026
LETA
Изображение к статье: Рижская дума

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний, сообщила советник Ратниекса Инесе Озолиня. Но тогда нам не покажут самого интересного!

"Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления", - добавил вице-мэр.

По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу и для контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает Ратниекс.

"Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим - это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки", - указал политик.

Ратниекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний думы и комитетов свободно доступны всем.

Ратниекс также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, "которые уже многократно сталкивались с моббингом из-за агрессивного поведения оппозиции", что мешает качественной и конструктивной работе думы.

Как сообщал BB.lv, вчера на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку.

#рижская дума #социальные сети #демократия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
