Почему подрались депутаты, или Как Рига чуть не лишилась памятника архитектуры

Дата публикации: 12.05.2026
Водонапорная башня.

В центре внимания сегодняшнего заседания комитета Рижской думы оказалась эпическое столкновение слуг народа. Однако, из-за чего пытался начать драку депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение)?

На комитете рассматривалась судьба находящегося под охраной государства памятника архитектуры регионального значения – водонапорной башни, возведенной в 1913 году архитектором Вильгельмом Бокслафом. Высота башни – 47,5 метров, расположена она в Чиекуркалнсе, на улице Гауяс, 21.

Как рассказал порталу bb.lv депутат Рижской думы Вячеслав Степаненко ("Суверенная власть"/"Младолатыши"), некоторая время назад эта башня, а также аналогичное сооружение на улице Матиса, 2, были тихо сняты с баланса предприятия Rīgas ūdens и переданы на баланс Департамента собственности Рижской думы. Это шаг номер 1.

Шаг номер 2 – на сегодняшнем скандальном заседании был поднят вопрос о передаче башни в управление некоему Обществу развития Чиекуркалнса (ОРЧ). Отдать планировалось бесплатно, для начала в управление на десять лет. Вместе с 8-этажной башней в «подарок» ОРЧ должно было получить кусок рижской земли в размере 2830 квадратных метров.

Скандал разразился, когда депутат думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши") начала задавать неприятные вопросы. А именно:

– Почему ОРЧ в декабре 2025 года подсветило башню в цвета ЛГБТ? И как, вообще, члены ОРЧ туда проникли и начали управлять объектом, который все еще находится в собственности Рижской думы?

Дальше – больше: по ходу заседания выяснилось, что Каспарса Спунде был одним из основателей ОРЧ, а также трудился членом правления Общества в 2015-2020 годах.

Как-то нехорошо получается – сначала основал организацию, а затем ратует за то, чтобы передать ей жирный кусок собственности, принадлежащей всем рижанам.

Всплывшие вопросы так взволновали Каспарса Спунде, что он принялся толкаться и крушить стоявшие на столах телефоны. Похоже, чтобы отвлечь внимание от явного конфликта интересов г-н Спунде попытался перевести его в физический конфликт. Но и здесь проиграл.

#ЛГБТ #рижская дума #депутаты #архитектура #политика
