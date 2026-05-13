«Это какая-то детская политическая болезнь!» Затлерс о развале правительства

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-президент Валдис Затлерс

Экс-президент Валдис Затлерс

ФОТО: LETA

Бывший президент считает, что "Прогрессивные" от развала правительства только проиграют.

Ситуацию с распадом правительства Силини прокомментировал в интервью Латвийскому радио экс-президент Валдис Затлерс. Он подчеркнул, что в Конституции ясно и ясно сказано, что премьер-министр — это тот, кто приглашает министров, и если какой-то министр утратил доверие, он имеет полное право министра сменить. «А не как в детском саду у всех свои голоса и все хотят быть главными, нет, главное в правительстве - премьер-министр, и это надо уважать», - убежден бывший глава государства.

«Я буду говорить опять прямо. Все зависит от того, как «прогрессивные» разбираются в этой ситуации. Если они достаточно знакомы с политической историей Латвии, то тот, кто покидает правительство в последние полгода перед выборами, всегда проигрывает на выборах, потому что считается, что они бросили вилы в кусты. Если они хотят остаться, то это, в свою очередь, нужно очень хорошо мотивировать, как они будут работать до выборов ", - сказал Затлерс.

Эдуард Эльдаров
