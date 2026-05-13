Вопреки ожиданиям, Эвика Силиня пока приняла решение... в отставку не уходить и дождаться начала политических консультаций с президентом в эту пятницу. Об этом только что сообщил в эфире программы ЛТВ Kas notiek Latvijā? глава МВД и однопартиец премьера Рихардс Козловскис. Вопрос в том, будет ли завтра оппозиция требовать в Сейме отставки Силини и хватит ли голосов, чтобы выразить ей недоверие?