Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в эфире программы Euronews "Европа сегодня", что "без сомнения" необходимо обеспечить подотчетность в отношении кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

Слова Певкура прозвучали на фоне расследования в отношении Андрея Ермака бывшего главы Офиса президента Украины по подозрению в коррупции.

"Нам необходимо обеспечить подотчетность", - сказал Певкур в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

"Украинцы очень серьезно относятся к этому вопросу, потому что для них важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такой помощью". "В конце концов, им нужно обеспечить поддержку на ближайшие годы - даже когда война закончится", - указал Певкур.

Министр обороны Украины Михаил Федоров присутствовал на переговорах Совета по иностранным делам ЕС во вторник, которые были посвящены вопросам обороны. Певкур сказал, что именно Федоров должен продемонстрировать, как будут использованы эти средства, чтобы развеять опасения не только украинцев, но и Европы.

"Украинцам по-прежнему нужна наша помощь, наша поддержка, чтобы восстановить Украину и помочь им стать нормальной европейской страной", - заявил эстонский министр.

"Поэтому в первую очередь украинцы должны показать своему народу и нам, что все в порядке".