Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Предоставленные Украине средства ЕС должны использоваться только по назначению - эстонский министр 3 358

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
Euronews
Изображение к статье: Министр обороны Эстонии Певкур

На этой неделе министры стран ЕС обсудили, как Украина может наилучшим образом использовать предоставленный ЕС заем в 90 млрд евро. Министр обороны Эстонии, на фоне коррупционого скандала в Украине, заявил Euronews, что "нет сомнений" в том, что средства не должны тратиться не по назначению.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в эфире программы Euronews "Европа сегодня", что "без сомнения" необходимо обеспечить подотчетность в отношении кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

Слова Певкура прозвучали на фоне расследования в отношении Андрея Ермака бывшего главы Офиса президента Украины по подозрению в коррупции.

"Нам необходимо обеспечить подотчетность", - сказал Певкур в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

"Украинцы очень серьезно относятся к этому вопросу, потому что для них важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такой помощью". "В конце концов, им нужно обеспечить поддержку на ближайшие годы - даже когда война закончится", - указал Певкур.

Министр обороны Украины Михаил Федоров присутствовал на переговорах Совета по иностранным делам ЕС во вторник, которые были посвящены вопросам обороны. Певкур сказал, что именно Федоров должен продемонстрировать, как будут использованы эти средства, чтобы развеять опасения не только украинцев, но и Европы.

"Украинцам по-прежнему нужна наша помощь, наша поддержка, чтобы восстановить Украину и помочь им стать нормальной европейской страной", - заявил эстонский министр.

"Поэтому в первую очередь украинцы должны показать своему народу и нам, что все в порядке".

Читайте нас также:
#Украина #Европа #помощь #ЕС #коррупция #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший акционер банков и авиакомпании Владимир Антонов.
Изображение к статье: Премьер Армении Пашинян
Изображение к статье: Китай.
Изображение к статье: Путин в военной форме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео