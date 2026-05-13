Делегация ПАСЕ по итогам визита в Ереван заявила о гибридных методах, используемых Россией для формирования общественного мнения и сохранения геополитического влияния на Армению перед парламентскими выборами в июне.

Свобода назначенных на июнь парламентских выборов в Армении находится под угрозой, предупредил Совет Европы. Иностранное вмешательство в избирательную кампаниюприобретает "все более сложный и системный характер" и затрагивает политическую и информационную среду Армении, заявила в среду, 13 мая, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам визита в Ереван 11-12 мая.

По ее сведениям, вмешательство в предстоящие выборы не ограничивается методами дезинформации и включает в себя незаконное политическое финансирование, кибератаки, экономическое принуждение и прямые попытки манипулирования избирательным процессом.

Делегация ПАСЕ среди прочего сообщила о гибридных методах, используемых Россией для формирования выгодного ей общественного мнения, а также ее долгосрочного сохранения геополитического влияния на Армению. В частности, они указали на прямые обращения президента РФ Владимира Путина к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывами содействовать голосованию армянской диаспоры в России.

Давление на правозащитников и журналистов

Кроме того, европейские депутаты выразили обеспокоенность целенаправленной дискредитацией правозащитников, журналистов и представителей гражданского общества в качестве "иностранных агентов", а также растущим юридическим давлением на них, включая судебные иски.

Они также указали на "беспрецедентное вмешательство" Армянской апостольской церкви, выступающей против политики правительства в Ереване и за сближение с Россией.

Армении следует усилить меры по борьбе с иностранным влиянием

"Делегация приветствует правовую и нормативную базу Армении по противодействию неправомерному влиянию. Однако существующие механизмы нуждаются в усилении для борьбы с завуалированными, скоординированными и трансграничными угрозами", - отмечается в заявлении. Вместе с тем необходимо усилить меры защиты от иностранного вмешательства и обеспечить равные условия для всех кандидатов.

Среди прочего "срочно необходимы укрепление институционального потенциала, усиление межведомственной координации и повышение прозрачности в финансировании политических кампаний".

Как сообщается далее, Совет Европы направит миссию по наблюдению за выборами вместе с наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.

Пашинян борется за третий срок

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Премьер-министр Никол Пашинян, возглавляющий правительство в Ереване с 2018 года, борется за третий срок.

В последние годы Армения прилагает усилия, направленные на сближение с Евросоюзом и освобождение от влияния и военного присутствия России. В начале мая в Ереване прошел саммит ЕС с Арменией, на котором стороны договорились о более тесном партнерстве.