По сравнению с прошлой пятницей цены на бензин в Таллинне и Риге выросли на 4 цента, в Вильнюсе - на 6,5 цента. Цена на дизельное топливо в Риге сохранилась на уровне прошлой недели, тогда как в Таллинне она выросла на 5 центов, а в Вильнюсе - на 6 центов.

В пятницу бензин "95 miles" стоил в столице Эстонии 1,769 евро, что на 13,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 8,5 цента дешевле, чем в Вильнюсе. Цена на бензин "98 miles plus" в Таллинне составляла 1,829 евро - на 14,5 цента ниже, чем в Риге, и на 12,4 цента дешевле, чем в Вильнюсе.

Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,779 евро - на 13,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 18 центов дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на разных автозаправочных станциях могут отличаться. И, в связи, с этим на понижение цен нам стоит только надеяться...