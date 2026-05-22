Сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции на этой неделе начали уголовный процесс за злостное неисполнение решения суда о защите от насилия.

Мужчина 1987 года рождения нарушил запрет на приближение, появившись у места жительства своей бывшей супруги в Аугшдаугавском крае. Это первый случай в Латгальском регионе, когда в качестве меры пресечения был применен электронный надзор.

2 мая сотрудники Следственного отдела Южно-Латгальского участка начали уголовный процесс по статье 168.1 Уголовного закона за неисполнение решения суда о временной защите от насилия. Мужчина ранее прибыл к месту проживания бывшей жены, тем самым нарушив судебный запрет на приближение и совершив эмоциональное насилие.

Оценив обстоятельства дела и риск повторного насилия, полиция обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде электронного надзора. Суд удовлетворил запрос, и 18 мая мера была применена. Отмечается, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции за нарушение судебных ограничений.

Согласно статье 168.1 УЗ, за злостное неисполнение решения о защите от насилия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, краткосрочного лишения свободы, надзора пробации, общественных работ или штрафа.

Полиция призывает сообщать о случаях насилия, а также о любой информации, которая может помочь предотвратить угрозу и обеспечить безопасность пострадавших.