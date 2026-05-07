Пенсия по старости — один из тех вопросов, который рано или поздно начинает интересовать почти каждого: какой она будет, когда её можно будет получать и от чего вообще зависит её размер? Однако пенсионная система многим кажется сложной, потому что при расчёте учитываются и трудовой стаж, и произведённые социальные взносы, и пенсионный капитал, и установленный государством порядок.

На этот раз в LA.LV написала Маргарита с таким вопросом:

«Хотела бы попросить разъяснить порядок расчёта пенсии по старости. До пенсионного возраста мне осталось уже немного, поэтому в последнее время я начала интересоваться, каким образом будет определяться размер моей пенсии. Я работала почти всю жизнь, но годы работы были очень разными — была и официальная работа по найму, и периоды неполной занятости, а также время в девяностые, когда доходы были нерегулярными и не всегда было понятно, вообще производятся ли какие-то социальные взносы.

Меня беспокоит, будут ли учтены все периоды работы и не получится ли так, что фактически я проработала много лет, а пенсия всё равно окажется неожиданно маленькой. Также я не совсем понимаю, можно ли заранее узнать примерный размер будущей пенсии и проверить, есть ли у Государственного агентства социального страхования (VSAA) полная информация о моём трудовом стаже.

Хотелось бы понять: как человек ещё до выхода на пенсию может убедиться, что его стаж и социальные взносы учтены правильно? Куда обращаться, если есть подозрение, что данные за какой-то период могут быть неполными? И может ли VSAA предоставить предварительный расчёт будущей пенсии?»

Ответ дала пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне:

«Пенсия по старости рассчитывается индивидуально для каждого человека с учётом накопленного страхового стажа, произведённых обязательных социальных взносов, актуализированного пенсионного капитала, а также возраста выхода на пенсию, поскольку при расчёте используется и ожидаемая продолжительность жизни для соответствующего возраста.

Страховой стаж до 31 декабря 1995 года человек должен подтвердить самостоятельно, представив в VSAA документы — например, трудовую книжку, архивную справку или документы об образовании, подтверждающие обучение после получения среднего образования и т.д. Периоды работы и приравненные к ним периоды до 31 декабря 1990 года засчитываются в страховой стаж независимо от уплаты социальных взносов.

В свою очередь, с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года страховой стаж формируют периоды, за которые взносы производились или должны были производиться. Период работы засчитывается, если человек был наёмным работником, а работодатель был зарегистрирован как плательщик социальных взносов. Для самозанятых учитываются только те периоды, за которые взносы фактически были уплачены.

С 1 января 1996 года все данные о социальных взносах хранятся в информационной системе VSAA, и страховой стаж формируют те месяцы, за которые взносы были произведены или должны были быть произведены. Если в каком-либо месяце доходов не было, этот месяц в страховой стаж не включается. До 31 декабря 2010 года стаж могли формировать и периоды, когда доходы были указаны, но социальные взносы фактически не уплачивались. А начиная с 1 января 2011 года учитываются только те периоды, за которые взносы реально были внесены.

Чтобы убедиться, что информация о страховом стаже в распоряжении VSAA полная, это можно проверить на портале Latvija.gov.lv, используя электронную услугу “Информация и услуги VSAA”. С её помощью можно получить справку “Информация о зарегистрированном трудовом стаже до 1996 года”, если соответствующие документы уже поданы в VSAA. Если обнаружится, что информация неполная, дополнительные документы можно подать заранее — ещё до оформления пенсии.

Данные о взносах после 1996 года доступны в справке “Информация о социальных взносах и страховых периодах”. Информацию о предполагаемом размере пенсии можно получить в разделе “Прогнозы и калькуляторы” того же электронного сервиса.

Если до пенсионного возраста осталось не более пяти лет и накоплен необходимый страховой стаж, можно получить справку о прогнозируемом размере пенсии по старости. До назначения пенсии также доступен пенсионный калькулятор.

Следует учитывать, что любой прогноз размера пенсии носит исключительно информационный характер, а окончательный размер определяется только в момент назначения пенсии, когда у VSAA имеются все фактические и юридические данные, относящиеся к конкретной пенсии.

Для получения необходимой информации можно обратиться лично в клиентский центр VSAA или подать запрос в электронном виде, подписав его защищённой электронной подписью. Более подробная информация о назначении и выплате пенсии по старости доступна на сайте VSAA.»