Май – лучшее время, подать заявку на учебу в модельную студию TERRI на новый учебный год. Студия существует более 30 лет, и не удивительно, что первые выпускницы приводят сюда уже своих дочек и сыновей. Бессменный руководитель и основатель студии Марианна Прозорова рассказывает историю возникновения проекта и приглашает на учебу новых студентов.

История успеха родом из юности

– Я была юной школьницей, когда впервые попала на показ в “Ригас модес”, – рассказывает Марианна. Я была очарована, буквально влюбилась в красивых, статных и стильных манекенщиц! Эта любовь не только осталась со мной навсегда, но и стала впоследствии любимым делом. Позже у меня самой появился опыт модели. Очень благодарна отцу: папа не только поверил в реализацию моей мечты, но и поддержал на первых порах, за что ему безмерно благодарна.

В те года появлялось множество курсов, модельных школ. Они повсюду возникали, но и быстро лопались, как мыльные пузыри. Разработать программу и поставить дело обучения комплексно оказалось непросто, но мы справились. Залог успеха – команда профессионалов. Все курсы ведут знатоки своего дела, знания и навыки получают из первых рук. К примеру, курсы визажа ведет визажист Анна Бочило, колористику и имиджелогию – стилист и имиджмейкер Елена Величко, сценическому движению обучает актер Михаил Ширяев из Русского театра им. Михаила Чехова и др.

Важно, что по окончании учебы выпускники получают два диплома. Первый об окончании студии, второй – диплом визажиста, который позволяет в дальнейшем работать в фэшн-индустрии.

Случай был, когда один из студентов во время занятий по визажу отсиживался в телефоне, считая визаж занятием для девушек. Но один раз он все же попробовал. В итоге получилось суперски, так как ранее он уже закончил художественную школу. А главное, что ему самому это понравилось. Сейчас он успешно работает в салоне красоты Pastelle.

Занятия в школе проходят днем по субботам, что удобно для тех, кто живет вдали от Риги. У нас многие приезжают издалека, в том числе из Юрмалы, Даугавпилса, Резекне и др. Хочу особо отметить, девушки из Латгалии отличаются не только целеустремленностью, но и красотой.

На учебу в TERRI принимаются все желающие без конкурса в возрасте от 12 до 22 лет, вне зависимости от роста и веса.

Мечты, любовь, семья – всегда рядом

От союза по любви рождаются прекрасные дети, они дарят матери безусловную любовь. У меня самой три дочери - Соня, Елизавета и Анна. У Сони и Анны уже свои семьи, они подарили мне уже шестерых внуков! А Лиза пока вся в учебе, она выбрала профессию врача.

Помнится, в молодости я тоже мечтала о сыне, а у меня родились только дочки. Но мечта сбылась, благодаря дочерям. Сегодня я счастливая бабушка пяти внуков и одной внучки. Надеюсь, и это не предел в нашей семье.

В современном обществе наблюдаются удивительные явления, которые меня обескураживают и даже тревожат. Молодые супружеские пары сознательно откладывают рождение детей, считая их обузой, или в опасении, что дети помешают строить карьеру, а то и попросту жить беззаботно – путешествовать по миру, заниматься спортом и т.д. Но и для самой современной и здоровой женщины понятие “биологических часов” никто не отменял, всему в жизни отведено свое время. Если уж так сложилось, что природа дарит тебе шанс родить, не отказывайся от него.

Страхи о сложностях многодетных семей считаю преувеличенными. У моих старших дочерей у каждой по трое детей, и для них это естественно. Возможно, сыграл свою мой собственный пример – дети росли вместе с моим делом и моими достижениями.

“Как-то меня спросили, о чем сожалею в жизни. Ответила, что ни о чем, кроме того, что не родила четвертого ребенка”

Марианна с внуками.

Личный релакс – всегда важно

Любимая работа не только вдохновляет, но и требует большой отдачи как эмоциональной, так и физической. Мой безотказный релакс сложился давно. Его трудно переоценить.

Во-первых, это йога и пилатес, тренировки у меня каждый день. Занятия гармонизируют душу и тело. Во - вторых - танцы! Ритм, движение дарят мне буквально ощущение полета. В нашем роду я не единственная танцующая – мой дядя танцевал на сцене Латвийского театра оперы и бале. Кстати, считается, к примеру, что знаменитые танцующие дервиши не только получают энергию земли и неба, но и передают ее зрителям. И конечно же, друзья молодости – встреча с ними тоже релакс и источник позитива.

Звездная тройка TERRI

Стать моделью мирового уровня, украсить обложки глянцевых журналов, покорить подиумы на престижных показах, взять гран-при на конкурсах красоты и даже сделать кинокарьеру - реально.

Свиета Немкова

Участвует в показах домов высокой моды, была лицом многих брендов, имела эксклюзивный контракт с PRADO.

Аделаида Каупужа

Победительница конкурсов красоты, ТОП-модель международного уровня.

Агата Муцениеце

Успешная ТОП-модель, поступила и закончила ВГИК, стала кинозвездой, известной не только в Латвии, но и за ее пределами.

Твой шанс

Запись в студию Модельного агентства TERRI на 2025/26 год уже открыта! Начало занятий 6 сентября, продолжительность курса – с сентября по июнь.

Приглашаем девушек и юношей с 12 до 22 лет.

В программе обучения:

дефиле

позирование

хореография

актерское мастерство

декоративная косметика

колористика

профессиональный уход за волосами

стилистика прически

этикет

основы моделинга

психология

рациональное питание

английский язык

Подробности: terri.lv

тел. +371 29760118, +371 67331454

e-mail: [email protected]