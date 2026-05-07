Как сообщает Postimees, в Telegram-каналах в последние дни активно обсуждается тема проверок мобильных телефонов на границах РФ. Сотрудники пограничной службы, которая входит в состав ФСБ, получили право требовать у пересекающих границу разблокировать телефоны и другие устройства.

ФСБ теперь может потребовать ввести пароль от любого устройства при пересечении границы. Несогласным грозит штраф до 7 тысяч рублей (около 70 евро) и даже арест на срок до 15 суток по статье о неповиновении охраняющему границу военнослужащему.

Юристы, которые анализируют ситуацию, отмечают, что в основе происходящего лежат изменения в законодательстве о государственной границе Российской Федерации. В российском законе теперь закреплено право пограничников «производить осмотр и исследование вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих на территорию Российской Федерации или выезжающих с территории Российской Федерации».

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что «требование разблокирования почти всегда воспринимается как законное», даже если оно затрагивает защищенные конституцией права. В этом же контексте подчеркивается, что на границе действует особая ситуация, в которой правовые нормы и их фактическое применение могут существенно расходиться.

При этом отдельно отмечается, что интерес к содержимому устройств может быть неравномерным и чаще затрагивает людей, которые длительное время живут за пределами России, включая граждан РФ за рубежом, в том числе в странах ЕС, а также иностранцев.

Иностранцы в зоне риска

Как полагают юристы, для иностранцев, включая граждан ЛР, главный риск на границе России состоит в том, что пограничный контроль действует в рамках полномочий государства по допуску иностранцев на свою территорию. Это означает, что в случае отказа от досмотра или взаимодействия с проверкой последствия могут быть прямыми: от задержки на границе до отказа во въезде или более тщательной проверки, чем у граждан РФ.

Риски связаны не только с формальным досмотром, но и с тем, что цифровая информация на устройствах может быть интерпретирована расширительно. Юристы указывают, что в рамках таких проверок может анализироваться широкий спектр данных, включая переписки, подписки на каналы, банковские переводы, контакты и цифровую активность, а в отдельных случаях именно такие данные становились основанием для дальнейших проверок и уголовных дел.

Адвокаты проекта «Сетевые свободы» отмечают, что заранее невозможно предсказать, какая именно информация может вызвать интерес. Границы допустимого в цифровом содержимом размыты, а трактовка может быть максимально широкой. То, что в одной стране является обычной информацией - подписки, переводы, комментарии или переписки - в России может быть интерпретировано как повод для административного или даже уголовного разбирательства. Практика последних лет показывает, что подобные случаи уже были, и именно данные из телефонов становились отправной точкой.