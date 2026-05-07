Во французском Сен-Дени разгорелся политический конфликт из-за необычного жеста мэра — портрет президента Эммануэля Макрона в ратуше разместили вверх ногами. Власти просят пересмотреть решение, но город отступать не собирается.

Во Франции Жюльен Шарль, префект департамента Сена-Сен-Дени, попросил мэра Сен-Дени от партии "Непокоренная Франция" Балли Багайоко пересмотреть свое решение о размещении портрета президента Эммануэля Макрона вверх ногами.

Префект департамента Сена-Сен-Дени Жюльен Шарль объявил в среду, 6 мая, что попросил мэра Сен-Дени Балли Багайоко пересмотреть свое решение, при этом признав, что этот жест не является незаконным.

"Развешивание портрета президента республики в ратушах, хотя это и не является юридической обязанностью, является обычаем, санкционированным республиканской традицией", – написал префект Жюльен Шарль в письме, отправленном во вторник новому мэру Сен-Дени-Пьерфитт (150 000 жителей), второго по численности населения муниципалитета в Иль-де-Франс после Парижа.

"Ее роль заключается в объединении граждан вокруг институтов, вне политических разногласий", – утверждает префект, для которого действие Балли Багайоко "противоречит этой устоявшейся практике". Он призывает мэра "пересмотреть свою позицию" и "обеспечить уважение к республиканской традиции".

Балли Багайоко, со своей стороны, заявил, что письмо префекта является излишним. "Наш подход является вполне законным, и мы полностью его поддерживаем", – отметил мэр, который агитирует за избрание левого радикала Жан-Люка Меланшона президентом в 2027 году.

"Портрет останется на своем месте, пока государство не выполнит свои обязательства по республиканскому пакту, в частности в отношении жителей нашей территории", – добавил он.

Еще в апреле журналисты заметили, что портрет Эмманюэля Макрона, снятый со стены, был перевернут вверх ногами в углу кабинета нового мэра от "Непокоренной Франции".

"История с портретом превратилась в наглядный спор о политике и символах. Формально всё законно, но компромисса пока не видно — каждая сторона стоит на своём, и обычный портрет стал поводом для большого конфликта.