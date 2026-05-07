Редис — один из первых сезонных овощей, который не только освежает рацион, но и приносит ощутимую пользу организму. Он низкокалорийный, более чем на 90% состоит из воды и богат витаминами и минералами.

Редис, традиционно открывающий овощной сезон, относится к семейству капустных - вместе с капустой, редькой и хреном. Самый распространенный – красный, но существуют также белые сорта (дайкон), а еще фиолетовые, желтые и даже черные разновидности.

По словам диетолога-гастроэнтеролога Олега Швеца, в 100 граммах редиса содержится примерно:

16 калорий,

0,7 г белка,

3,5 г углеводов,

1,6 г клетчатки,

0,1 г жиров.

Также редис является источником важных микронутриентов:

фолата (витамин В9) – участвует в кроветворении и синтезе ДНК;

калия – поддерживает водный баланс и работу сердца;

витамина С – необходимый для иммунитета и формирования коллагена;

витамина B6 – важен для обмена веществ.

Кроме того, редис более чем на 90% состоит из воды, что делает его полезным для поддержания гидратации.

«Для оптимального функционирования организма необходимо достаточное количество влаги. Недостаток жидкости может вызвать головные боли, частые болезни и тягу к сахару. Редис имеет очень высокое содержание воды, 93,5 г на 100 граммов. Это почти наравне с огурцом, в 100 граммах которого содержится 95,2 г воды», — объясняет врач.

Как редис влияет на организм

Исследования и наблюдения диетологов свидетельствуют, что этот овощ может иметь несколько эффектов.

Поддержка клеток и профилактика заболеваний. Редис содержит глюкозинолаты – соединения, характерные для крестоцветных овощей. Они могут защищать клетки от повреждений и снижать риск мутаций.

Помощь пищеварению. Благодаря клетчатке редис способствует нормальной работе кишечника и может уменьшать риск запоров и дискомфорт в желудке. Есть данные, что листья редиса также положительно влияют на слизистую желудка.

Противогрибковый эффект. В составе редиса есть природное соединение, демонстрирующее активность против грибка Candida albicans.

Воздействие на уровень сахара. Овощ имеет низкий гликемический индекс (около 15) и может способствовать лучшему контролю уровня глюкозы.

Поддержка сердца. Антоцианы, придающие редису красный цвет, обладают антиоксидантными свойствами и связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Регуляция давления. Благодаря калию редис может помогать поддерживать нормальное АД и укреплять сосуды.

Польза для кожи. Витамин С стимулирует выработку коллагена, а также помогает бороться с воздействием свободных радикалов. Фолаты и витамин B6 могут дополнительно влиять на состояние кожи.

Поддержка иммунитета. Антиоксиданты, в том числе витамин С, способствуют защите организма от инфекций.

Помощь в контроле веса. Низкая калорийность, высокая доля воды и клетчатки делают редис удобным продуктом для тех, кто хочет снизить общую калорийность рациона.

Кому следует быть осторожными

Олег Швец отмечает, что, несмотря на пользу, редис подходит не всем.

Однако есть и ограничения: людям с заболеваниями щитовидной железы и диабетом стоит соблюдать умеренность, а при индивидуальной непереносимости — отказаться от продукта.

Редис — простой и доступный способ поддержать организм весной. Он может стать полезным и лёгким дополнением к ежедневному рациону, пишет bb.lv.