Эта безобидная вещь может замедлить досмотр в аэропорту

Дата публикации: 07.05.2026
Обычные вещи в багаже иногда становятся причиной лишних проверок. Одним из таких «сюрпризов» может стать колода игральных карт, которая может показаться подозрительной на сканере.

Многие путешественники берут с собой в путешествие обычные вещи, даже не подозревая, что некоторые из них могут вызвать дополнительную проверку на контроле безопасности в аэропорту. Об этом сообщает Mirror.

Речь идет о, казалось бы, безопасном предмете — игральных или коллекционных картах. Они не запрещены ни одной авиакомпанией, однако могут вызвать дополнительные проверки из-за своей формы и плотности.

Почему возникают проблемы на контроле

Как объяснили в Управлении транспортной безопасности США (TSA), проблема заключается не в самих картах, а в том, как они выглядят на рентгене.

Плотно сложенные колоды — будь то игральные карты, UNO, Pokémon или даже таро — могут выглядеть как скрытый объект. Поэтому сотрудникам безопасности сложнее убедиться, что внутри нет запрещенных предметов.

Как избежать задержек на контроле в аэропорту

Эксперты советуют при прохождении контроля доставать карты из ручной клади и класть их отдельно в лоток — так же, как телефон или другие мелочи.

Это поможет ускорить проверку и уменьшить риск дополнительного обзора.

Если у вас большая коллекция карт или объемные наборы стоит заложить больше времени на прохождение контроля. В некоторых случаях сотрудники аэропорта могут провести ручной осмотр багажа — это стандартная процедура безопасности.

Даже безобидные вещи могут замедлить прохождение контроля. Простое правило — держать всё «подозрительное» на виду — поможет сэкономить время и пройти проверку без лишних вопросов, пишет bb.lv

