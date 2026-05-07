Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов

Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Немецкий турист добился выплаты почти 1000 евро после отпуска в Греции, где не мог пользоваться лежаками — их занимали с раннего утра с помощью полотенец.

Турист из Германии пожаловался в суд на то, что на отдыхе в Греции не мог загорать на лежаке, потому что его вечно занимали другие туристы, помечая полотенцами. Суд присудил ему компенсацию размером почти в 1000 евро. Этот человек, чье имя в прессе не оглашается, отдыхал с семьей в Греции в 2024 году. Он каждое утро вставал в шесть часов, чтобы занять лежак — и все равно терпел неудачу, пишет BBC.

За отдых в отеле на греческом острове Кос всей семьей — он, жена и двое детей — он заплатил 7186 евро. По возвращении он пожаловался в окружной суд Ганновера на фирму-туроператора за то, что она не боролась с такой практикой «резервирования» лежаков при помощи полотенец.

В суде он обвинил организатора в том, что тот допустил систему бронирования шезлонгов полотенцами и не предпринял никаких действий, чтобы это прекратить. Это и создало условия для постоянной занятости лежаков. В результате детям, по его словам, приходилось загорать на полу.

Туроператор до суда уже выплатил ему 350 евро компенсации, но суд решил, что этого мало, и присудил ему 986 евро и 70 центов.

Эта история показала: даже такие, казалось бы, бытовые мелочи, как занятые лежаки, могут стать поводом для судебного разбирательства, пишет bb.lv. А туристы вправе требовать, более комфортных условий, если они уже включены в стоимость отдыха.

Светлана Зубова
