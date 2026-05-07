Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ночью в небо Латвии залетал еще один дрон, но успешно вылетел 0 335

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночью в небо Латвии залетал еще один дрон, но успешно вылетел
ФОТО: dreamstime

Помимо двух упавших в Латгале дронов, еще один беспилотный летательный аппарат ранним утром в среду влетел в воздушное пространство Латвии, а затем вылетел из него, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

В связи с этими инцидентами в Латгале в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты НВС, которые вели наблюдение за воздушным пространством. Таким образом, дроны, замеченные жителями Резекне в небе над городом после восхода солнца, были беспилотными летательными аппаратами НВС, подтвердили агентству ЛЕТА в армии.

Сегодня в течение дня НВС поднимают в воздух свои дроны, чтобы оценить текущую ситуацию после угрозы воздушному пространству. Кроме того, в ответ на воздушную угрозу были немедленно задействованы самолеты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которые в течение нескольких часов патрулировали воздушное пространство на восточной границе Латвии, сообщают НВС.

Как сообщал BB.lv, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #технологии #новости #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: ветер на море
Наша Латвия
Изображение к статье: Сегодня ночью в узких улочках Риги появятся рейсовые автобусы: куда поедут и сколько стоит Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео