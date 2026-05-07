Помимо двух упавших в Латгале дронов, еще один беспилотный летательный аппарат ранним утром в среду влетел в воздушное пространство Латвии, а затем вылетел из него, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

В связи с этими инцидентами в Латгале в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты НВС, которые вели наблюдение за воздушным пространством. Таким образом, дроны, замеченные жителями Резекне в небе над городом после восхода солнца, были беспилотными летательными аппаратами НВС, подтвердили агентству ЛЕТА в армии.

Сегодня в течение дня НВС поднимают в воздух свои дроны, чтобы оценить текущую ситуацию после угрозы воздушному пространству. Кроме того, в ответ на воздушную угрозу были немедленно задействованы самолеты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которые в течение нескольких часов патрулировали воздушное пространство на восточной границе Латвии, сообщают НВС.

Как сообщал BB.lv, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).