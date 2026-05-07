Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США вернули Италии 337 похищенных античных предметов 1 87

Культура &
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артефакты, возвращенные Италии. Фото: Agnese Sbaffi / Artforum

Артефакты, возвращенные Италии. Фото: Agnese Sbaffi / Artforum

США передали Италии 337 артефактов в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими странами 25 лет назад.

Предметы охватывают период от культуры Вилланова (900–700 до н. э.) до эллинистической эпохи (323–31 до н. э.). Среди них — мраморная голова Александра Македонского I века н. э., найденная на Римском форуме, бронзовая скульптура из Геркуланума, две египетские базальтовые скульптуры, бронзовые и терракотовые изделия железного века, корабельный руль и набор римских монет. При содействии прокуратуры Манхэттена возвращен 221 артефакт, остальные 116 — в результате совместной работы ФБР, службы таможенного и пограничного контроля и прокуратуры. В одном случае к реституции подключился аукционный дом Christie’s.

Читайте нас также:
#США #археология #искусство #культура #прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео