Предметы охватывают период от культуры Вилланова (900–700 до н. э.) до эллинистической эпохи (323–31 до н. э.). Среди них — мраморная голова Александра Македонского I века н. э., найденная на Римском форуме, бронзовая скульптура из Геркуланума, две египетские базальтовые скульптуры, бронзовые и терракотовые изделия железного века, корабельный руль и набор римских монет. При содействии прокуратуры Манхэттена возвращен 221 артефакт, остальные 116 — в результате совместной работы ФБР, службы таможенного и пограничного контроля и прокуратуры. В одном случае к реституции подключился аукционный дом Christie’s.