Привычка дышать ртом кажется безобидной, но на деле может вызывать целый ряд проблем — от храпа и усталости до кариеса и ослабленного иммунитета. Об этом пишет "На пенсии". Отоларинголог Екатерина Харчук объясняет: носовое дыхание — это не просто норма, а важный механизм защиты организма, без которого страдают и лёгкие, и общее самочувствие.

«Многие пациенты даже не осознают, что имеют привычку дышать ртом. А это — скрытый фактор развития многих хронических проблем. Ведь носовое дыхание крайне важно для организма человека», — говорит врач.

Нос способен работать как сложная лаборатория по подготовке воздуха. Когда человек дышит носом, происходят три критически важных процесса.

ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА: микроскопические волоски (реснички) и слизистая оболочка задерживают пыль, аллергены и патогены, не пропуская их в нижние дыхательные пути.

СОГРЕВАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ: холодный воздух согревается до температуры тела, а сухой — увлажняется. Это защищает лёгкие от раздражения и спазмов.

ВЫРАБОТКА ОКСИДА АЗОТА: это секретное оружие носового дыхания. Оксид азота, который вырабатывается в пазухах, расширяет сосуды, улучшает усвоение кислорода лёгкими и обладает антибактериальным эффектом.

«Дыхание ртом обходит все эти барьеры. Холодный, грязный воздух попадает прямо к миндалинам и лёгким, что провоцирует частые ангины, бронхиты и обострение аллергии«, — подчёркивает Екатерина Харчук.

Чем опасно хроническое дыхание ртом?

По словам экспертки, если рот постоянно открыт для дыхания, организм начинает работать в режиме «выживания». Это может приводить к ряду нежелательных последствий.

НАРУШЕНИЯ СНА И ХРАП: дыхание ртом ночью — прямой путь к апноэ (кратковременным остановкам дыхания во сне). Как результат — утренняя усталость, разбитость и снижение когнитивных функций (умственных процессов).

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ И ДЁСНАМИ: пересыхание слизистой изменяет уровень кислотности (pH) полости рта (сухость во рту), что приводит к быстрому развитию кариеса, воспалению дёсен и неприятному запаху.

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНОСТИ: врачи называют это термином «аденоидное лицо» (чаще всего наблюдается у детей). Челюсть формируется неправильно: лицо вытягивается, подбородок становится «слабым», а зубы растут скученно.

Три упражнения для здорового дыхания

Екатерина Харчук советует проанализировать свой способ дыхания. Если заметите, что часто дышите ртом, а не носом, попробуйте сформировать новую привычку. Несколько упражнений от врача помогут сделать это более эффективно.

ДЫХАНИЕ «ЖИВОТОМ». Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Вдыхайте носом так, чтобы двигалась только рука на животе. Это успокаивает нервную систему и оптимизирует газообмен.

ПОПЕРЕМЕННОЕ ДЫХАНИЕ НОЗДРЯМИ. Сначала закройте правую ноздрю — вдыхайте левой. Затем закройте левую — выдыхайте правой. Это помогает «раздышать» нос и сбалансировать воздушные потоки.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАУЗА. После спокойного выдоха задержите дыхание на 5–10 секунд. Такое упражнение помогает организму спокойнее переносить накопление углекислого газа и постепенно привыкать дышать через нос.

«Обратите внимание: если причиной дыхания ртом является постоянно заложенный нос, упражнения могут не помочь. Следует обратиться к врачу«, — подытоживает врач Екатерина Харчук.

Дыхание через нос — важная часть нормальной работы организма, пишет bb.lv. Если вы часто замечаете за собой дыхание ртом, это повод обратить внимание на здоровье и при необходимости обратиться к специалисту. Своевременная коррекция этой привычки поможет улучшить сон, самочувствие и снизить риски многих проблем.