Актер вместе с наследницей станцевал на улице в Москве. Они разучили модные движения и синхронно их повторили перед камерой.

«Мы с дочками снимали эдиты и пели. Теперь танцуем! Что дальше в списке современных пап? Подскажите, пожалуйста», — написал звезда фильма «Левша».

«Счастливая доча лучшего папы в мире», «Мне бы такого отца. Какое это счастье», «Классный папа! Классные дочки! И главное, что все счастливы», «Я хочу смотреть на это вечно», «Именно таких отношений и хочется с родителями», «Я обожаю вас», «Удочерите меня», «Какая прелесть! Юра — лучший», «Какая счастливая дочь. С таким папой жизнь в кайф».

София родилась в отношениях Юрия Колокольникова с актрисой Ксенией Раппопорт. После расставания звезды сохранили дружеские отношения.

Также у актера есть 19-летняя дочь Таисия от первой жены Надежды Макляровской. Сейчас Колокольников счастлив в браке с Вильмой Кутавичюте.