Прежде чем первый многоразовый космический корабль Европы Space Rider сможет отправиться в свою первую миссию на околоземную орбиту, Европейское космическое агентство (ЕКА) должно сначала протестировать самые сложные этапы его возвращения на Землю. В частности, инженерам нужно проверить, как корабль будет выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу и как будет выполнять точную посадку. Инженеры подвергли систему тепловой защиты космического корабля экстремальным условиям, а также завершили сборку полноразмерного прототипа для испытаний посадки. Эти действия ЕКА говорят о том, что Space Rider активно готовят к первому полету, который должен состоятся в конце этого десятилетия, пишет Фокус.

Инженеры подвергли систему тепловой защиты космического корабля экстремальным условиям, а также завершили сборку полноразмерного прототипа для испытаний посадки Space Rider – это многоразовый беспилотный космический корабль, представляющий собой научную лабораторию, которая сможет находится на низкой околоземной орбите около двух месяцев, а затем совершить посадку. После этого корабль можно будет использовать снова. У ЕКА нет подобного космического корабля, а потому Space Rider является первым в своем роде.

Space Rider использует для приземления управляемый парашют и совершает посадку как самолет на взлетно-посадочную полосу, но запускать в космос его будет ракета-носитель.

Для испытания посадки Space Rider инженеры ЕКА создали полноразмерную модель, которая может автономно управлять парашютом после его раскрытия. Прототип оснащен бортовым программным обеспечением для навигации и управления, которое будет активно управлять спуском испытания. Оно запланировано на конец 2026 года, когда прототип Space Rider несколько раз будут сбрасывать с вертолета в небе над итальянским островом Сардиния.

Это испытание не будет имитировать вход в атмосферу. Тем не менее инженеры готовятся и к этому. Любой космический корабль, возвращающийся с Земли, входит в атмосферу со скоростью более 27 000 км/ч. На таких скоростях частицы в верхних слоях атмосферы сталкиваются с космическими кораблями с такой интенсивностью, что от трения накапливается тепло – газы ионизируются, и все космические корабли оказываются окутаны горящим шаром плазмы с температурой, превышающей 1600 градусов Цельсия.

Инженеры ЕКА провели испытания системы тепловой защиты Space Rider, чтобы он мог выдержать вход в атмосферу, в плазменной аэродинамической трубе в Италии, подвергая материалы воздействию температур около 1600 градусов Цельсия.

Прототип Space Rider пока что показал отличные результаты испытаний, заявили в ЕКА.