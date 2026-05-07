Некоторое время мне довелось побывать на полигоне для захоронения бытовых отходов. И вот честно: испытала шок от того, сколько всего мы отправляем под землю. Чуть позже пришло осознание, что разговоры о загрязнении планеты, включая место, где живем мы сами, — это не просто лозунги эко-активистов, а страшная реальность, которая через некоторое время еще неизвестно как аукнется — и нам, и последующим поколениям. После этого рука уже не поднималась выкинуть пластиковую баночку из-под сметаны или йогурта в общие отходы: сполоснуть ее и кинуть в «правильный» контейнер получалось как-то само собой.

Однако каждому жителю экскурсию на полигон не устроишь, а аргумент «сортируя отходы, можно сэкономить на вывозе мусора» работает, увы, не всегда, особенно в многоквартирных домах. Многие люди по сей день считают, что сортировка отходов — занятие слишком хлопотное, да и держать в квартире четыре отдельных контейнера — для пластика с бумагой и жестянками, для стекла, для пищевых отходов и «общий» - очень неудобно...

Но если это сложно для отдельно взятого небольшого домохозяйства - как же в таком случае справляются с этим крупные предприятия, которые ежедневно имеют дело с огромным количеством картона, пластика и прочего, а также постоянно сталкиваются с необходимостью утилизации всего этого?

Оказывается — справляются, и очень успешно. Так, торговая сеть «Lidl Latvija» еще в финансовом году 2024 отправила на переработку около 90% (!) отходов. За 2025 год данные пока уточняются, однако уже сейчас известно, что объём отходов, не подлежащих переработке, продолжил сокращаться. И это не предел: коллектив поставил перед собой цель к 2030 году сделать так, чтобы на переработку направлялось до 95% всех отходов предприятия, и лишь 5% - увы, неизбежных, - в общие отходы для последующего захоронения.

Как предприятие идет к этой цели и что для этого предпринимает? Рассказать об этом мы попросили руководителя отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija» Антру Бирзуле:

— Любое дело начинается осознания — что и, главное, для чего ты делаешь. Разумеется, «Lidl Latvija» - это прежде всего торговое предприятие, однако для нас в нашей деятельности исключительно важны и другие вещи, не связанные с бизнесом напрямую: благотворительность, забота о природе и о ее сохранности, а также разумное, рациональное отношение к ресурсам. Словом, все то, что включает в себя понятие «социальная ответственность». И мы делаем все, от нас зависящее, чтобы наши товары не только были высокого качество по доступной цене, но и чтобы их употребление приносило максимальную пользу, а утилизация остатков не наносила вред окружающей среде. Мы постоянно работаем в этом направлении, а также активно взаимодействуем с партнёрами — поставщиками, самоуправлениями, общественными организациями и т. д.

Не мусор, а ресурс.

— Начну с сортировки отходов. Действительно, у нас, как и других торговых сетей, ежедневно появляется огромное количество материалов, которые, если их просто выбрасывать, нанесут огромный вред природе. В то же время, если эти отходы правильно сортировать и передавать на переработку, - это колоссальный ресурс! Взять, к примеру, пластик: для производства одного килограмма требуется чуть меньше двух кг нефти. Но сколько нефти можно сэкономить (что сегодня особенно актуально), если аккуратно отбирать и сдавать на вторичную переработку все то, что УЖЕ произведено из пластика?

Поэтому мы в наших магазинах и на складах подходим к сортировке очень ответственно, тщательно перебирая и складывая отходы в специально предназначенные для этого контейнеры: прозрачная плёнка от упаковок — в одни, цветной пластик — в другие, предварительно спрессованный картон — в третьи и так далее. Все это позже отправляется на переработку.

Далее: мы стараемся, чтобы как можно больше наших товаров продавалось в упаковках, пригодных для вторичной переработки. В такой, дружественной природе упаковке у нас продается, например, более 70% средств бытовой химии и гигиены (не говоря уже о таре для пищевых продуктов). Наши рекламные буклеты, кстати, тоже производятся из переработанных материалов, - причем позже они снова могут направляться на переработку. Конечно, мы не можем отвечать за то, как утилизируют упаковку от купленных в магазинах «Lidl Latvija» йогуртов, сметаны, творога и проч. у себя дома наши покупатели. Единственное, что мы тут можем — это призывать: пожалуйста, сортируйте отходы! Не бросайте пластиковую баночку в «общий» контейнер: достаточно очистить от остатков еды и можно смело отправить в специальный. И туда же — другую сухую упаковку: бумагу, картон и пластик. Это не сложно, а польза будет огромной!

Не та еда? - не беда!

Как известно, в магазинах «Lidl» всегда стремятся предлагать своим покупателям самые свежие и качественные фрукты и овощи. Поэтому несколько раз в день сотрудники проводят «проверку свежести», убирая с полок те фрукты и овощи, которые уже не соответствуют высоким требованиям. Несмотря на некоторые чисто внешние изъяны, они все еще хороши; наши работники формируют из них специальные наборы по сниженной цене и складывают их в био-разлагаемые пакеты, к слову, созданные из вторсырья. Эти наборы «три килограмма за два евро» очень востребованы: они буквально разлетаются в считанные, стоит им появиться в торговом зале!

Также многие не проданные продукты, которые остаются качественными и безопасными и после истечения срока годности (крупы, макароны, сахар и проч.), мы передаём партнёрам - благотворительным организациям, которые потом распределяют эти продукты среди нуждающихся. В прошлом году были переданы таким образом десятки тонн продуктов.

Мы также активно участвуем в системе приема депозитной тары, при этом делаем все, чтобы наши тароматы работали бесперебойно и чтобы клиентам было удобно ими. Как я уже сказала выше, первичный пластик производится из нефти; соответственно, чем больше мы тары идет в переработку, тем меньше требуется новых ресурсов. Поэтому мы призываем сдавать депозитную тару: помимо чисто финансовой составляющей, это серьезно снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Спасаем деревья!

— Не секрет, что в современной торговле широко используется такой материал, как дерево. Деревянные ящики, деревянные палеты и т. д. - «Lidl Latvija» и тут нашел возможность распорядиться всем этим рационально и с пользой для природы. Так, использованные и уже не нужные ящики из-под овощей и фруктов мы безвозмездно передаем местным производителям овощей и фруктов. Выгода двойная: латвийские фермеры бесплатно получают необходимую им деревянную тару, а торговая компания экономит на утилизации. И всем хорошо!

Более того — применение найдено даже сломанным палетам! Наша компания заключила договор с предприятием по производству древесной щепы, так что материал, который, казалось бы, вообще некуда пристроить, в итоге идет на обогрев чьего-то жилья…

...Мы осознаем: любое улучшение, даже небольшое, положительно влияет на планету в целом. Поэтому, если каждый из нас сделает для этого пусть даже совсем немного, - вместе мы сможем добиться невероятных результатов!