HAUSER возвращается в Сигулду со специальной программой, посвященной киномузыке

Дата публикации: 17.03.2026
5 августа суперзвезда виолончели HAUSER в сопровождении оркестра вернется на живописную сцену сигулдского замка с концертной программой "Магия кино", посвященной киномузыке. Отмечая вневременное наследие киномузыки, артист решил выступать только на особых европейских площадках, включая нашу Сигулду.

Всемирно известный виолончелист HAUSER объявляет о незабываемом концерте, посвященном его последнему альбому "Cinema" - грандиозной дани уважения самым незабываемым мелодиям в истории кино. "Cinema" - это больше, чем просто альбом: это страстное путешествие по легендарным саундтрекам к фильмам всех времен. Ожидайте неожиданного!

Это особое выступление приглашает зрителей в кинематографическую вселенную HAUSERа, где любимые кинотемы, нестареющая классика и избранные композиции из альбома "Cinema" объединяются в вечер элегантности, эмоций и оркестрового великолепия.

Вышедший в сентябре 2025 года, альбом "Cinema" включает 25 кинотем, переосмысленных в фирменном стиле HAUSERа, записанных с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Роберта Циглера. Альбом, охватывающий десятилетия, включает такие культовые произведения, как What Was I Made For?, Mission: Impossible, The Music of the Night, A Time for Us, Writing’s on the Wall, а также романтические темы из Somewhere in Time и Out of Africa.

HAUSER поясняет: "Проект "Cinema" давно созревал в моей голове. Я всегда хотел внести свой вклад в мир киномузыки. Хотел придать этим прекрасным саундтрекам к фильмам ту форму, которую они могут иметь как за пределами, так и вне смысла самого фильма. Я хочу, чтобы люди слушали и пытались вспомнить чувства и эмоции, которые эти фильмы вызвали у них. И я искренне верю, что всё звучит лучше с виолончелью, поэтому надеюсь, что это будет уникальный и прекрасный опыт для любителей кино. Некоторые темы всемирно известны, другие - скрытые жемчужины. Но как только зрители услышат их в исполнении виолончели, я верю, что они влюбятся в них".

Известный своим магнетическим сценическим обаянием, музыкант уже выступал более чем в 40 странах, на таких известных площадках, как Radio City Music Hall и Royal Albert Hall, а также вместе с такими артистами, как Андреа Бочелли, Red Hot Chili Peppers и Элтон Джон. Его творческий путь также включает выступления на Венецианском международном кинофестивале, концерт для Папы Римского и публикации в ведущих мировых СМИ. Некоторое время назад HAUSER запустил в своих социальных сетях проект "Музыка объединяет мир" - проект, в рамках которого он запишет культовую песню из каждой страны мира, чтобы распространить послание единства через музыку. Уже любопытно, какую песню он выберет для Латвии?

