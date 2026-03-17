В период подготовки к церемонии «Оскар» в Голливуде активно обсуждали методы, с помощью которых знаменитости приводят себя в форму перед выходом на красную дорожку. По данным светских хроник, в этом сезоне среди звезд обсуждается новый тренд — переход с препарата «Оземпик», который ранее широко связывали с быстрым снижением веса, на другое средство — «Седжаро».

Как отмечают гости закрытых мероприятий в Беверли-Хиллз, разговоры о похудении стали одной из самых популярных тем на вечеринках, сопровождающих «оскаровскую» неделю. Многие знаменитости стараются привести себя в форму за несколько недель до церемонии, поскольку внимание камер и публики на главной кинопремии года традиционно приковано к внешнему виду гостей.

По словам участников светских событий, все чаще обсуждается использование более новых препаратов, которые, как утверждают собеседники, могут давать более быстрый эффект. Так, на одной из вечеринок Darren’s Oscar Party в Беверли-Хиллз журналисты заметили актера Джесси Меткалфа, известного по сериалу «Отчаянные домохозяйки», который, как утверждается, не скрывал использования препарата «Седжаро».

В последние годы тема медицинских препаратов для снижения веса активно обсуждается в индустрии развлечений. Интерес к ним возник после того, как некоторые знаменитости стали открыто говорить о методах контроля веса. При этом специалисты подчеркивают, что подобные лекарства изначально разрабатывались для лечения диабета и других заболеваний и должны применяться только по назначению врача.

Обсуждение подобных средств выходит за пределы Голливуда. В медиа многих стран также поднимается тема применения препаратов для снижения веса: актриса Ирина Горбачева ранее рассказывала, что использует подобные методы в процессе похудения.

