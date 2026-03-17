Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где именно может появиться паром между Болдераей и Вецмилгрависом? Есть идея, как сэкономить до 15 млн евро 3 3643

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно типа ROPAX. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay

Паромное сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом необходимо развивать в сотрудничестве с Рижским свободным портом, используя уже существующие причалы, пришла к выводу созданная Рижской думой рабочая группа, пишет ЛЕТА.

В целом были рассмотрены все принадлежащие самоуправлению прибрежные участки земли в нижнем течении Даугавы, однако ни одно из возможных мест не оказалось подходящим для строительства причалов, подъездных дорог и площадок.

Предварительные расчеты показывают, что строительство причалов потребовало бы 10–15 млн евро, а на проектирование и строительство ушло бы не менее пяти лет. Поэтому в сотрудничестве с Рижским свободным портом были рассмотрены уже существующие причалы. Рабочая группа пришла к выводу, что для паромного сообщения через Даугаву наиболее подходят причал KR21 в Волери и причал EO11 в Саркандаугаве.

Эти места имеют прямой доступ к магистральным подъездным дорогам, рассчитанным на интенсивное движение транспорта, и расположены вне жилых территорий. В Волери есть соединение с улицей Даугавгривас, а причал EO11 в Саркандаугаве связан с улицей Уриекстес и далее с Восточной магистралью и Южным мостом.

Расположение этих причалов в центральной индустриальной портовой зоне обеспечивает минимальное воздействие на жилую среду, поэтому не возникает рисков шума или безопасности движения, которые были бы неизбежны в районах Вецмилгрависа.

В обоих местах имеются благоприятные условия для судоходства и уже существующая портовая инфраструктура — причалы, площадки, маневровые территории и дороги, что существенно снижает необходимость в дорогостоящих гидротехнических работах.

Большинство доработок ограничилось бы строительством рамп и отдельных технических узлов.

Рабочая группа пришла к выводу, что создание паромного сообщения по маршруту Вецмилгравис — Болдерая принесет пользу Риге, порту и жителям, улучшив мобильность, экологическую ситуацию и эффективность работы порта.

Паромное сообщение снизило бы транспортную нагрузку на мосты через Даугаву и основные улицы, уменьшив необходимость в длительных объездах с использованием существующей транспортной инфраструктуры. Это позволило бы сократить время грузоперевозок до одного часа, одновременно снижая риск дорожно-транспортных происшествий и загрязнение воздуха.

Проект также укрепил бы индустриальное развитие Болдераи, Вецмилгрависа и Саркандаугавы, повысив экономическое значение и доступность этих территорий.

Рабочая группа рекомендует использовать существующие причалы на территории Рижского свободного порта, адаптируя их, а не строить новые.

Отмечается, что рассматривались крупнотоннажные суда типа ROPAX, предназначенные для перевозки легковых и грузовых автомобилей с возможностью перевозки пассажиров.

Длина таких судов достигает 80 метров, ширина — до 18 метров, грузоподъемность — около 300 тонн, скорость — 10–14 узлов (18–26 км/ч).

Такие паромы способны перевозить до 65 легковых автомобилей или до 14 грузовых, а при необходимости — около 100 пассажиров.

Соответственно, рассматривались причалы, способные обслуживать суда такого размера и функциональности.

В понедельник в комитете по развитию города Рижской думы планировалось рассмотреть инициативу жителей о создании паромного сообщения, однако этот вопрос был отложен до одного из следующих заседаний.

Как сообщалось, Рижская дума поручила департаменту развития города оценить возможность создания паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Самоуправление получило коллективное заявление о создании паромного сообщения, которое подписали 2331 житель.

Читайте нас также:
#транспорт #рижская дума #экология #грузоперевозки #инфраструктура #экономика #паромное сообщение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео