Паромное сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом необходимо развивать в сотрудничестве с Рижским свободным портом, используя уже существующие причалы, пришла к выводу созданная Рижской думой рабочая группа, пишет ЛЕТА.

В целом были рассмотрены все принадлежащие самоуправлению прибрежные участки земли в нижнем течении Даугавы, однако ни одно из возможных мест не оказалось подходящим для строительства причалов, подъездных дорог и площадок.

Предварительные расчеты показывают, что строительство причалов потребовало бы 10–15 млн евро, а на проектирование и строительство ушло бы не менее пяти лет. Поэтому в сотрудничестве с Рижским свободным портом были рассмотрены уже существующие причалы. Рабочая группа пришла к выводу, что для паромного сообщения через Даугаву наиболее подходят причал KR21 в Волери и причал EO11 в Саркандаугаве.

Эти места имеют прямой доступ к магистральным подъездным дорогам, рассчитанным на интенсивное движение транспорта, и расположены вне жилых территорий. В Волери есть соединение с улицей Даугавгривас, а причал EO11 в Саркандаугаве связан с улицей Уриекстес и далее с Восточной магистралью и Южным мостом.

Расположение этих причалов в центральной индустриальной портовой зоне обеспечивает минимальное воздействие на жилую среду, поэтому не возникает рисков шума или безопасности движения, которые были бы неизбежны в районах Вецмилгрависа.

В обоих местах имеются благоприятные условия для судоходства и уже существующая портовая инфраструктура — причалы, площадки, маневровые территории и дороги, что существенно снижает необходимость в дорогостоящих гидротехнических работах.

Большинство доработок ограничилось бы строительством рамп и отдельных технических узлов.

Рабочая группа пришла к выводу, что создание паромного сообщения по маршруту Вецмилгравис — Болдерая принесет пользу Риге, порту и жителям, улучшив мобильность, экологическую ситуацию и эффективность работы порта.

Паромное сообщение снизило бы транспортную нагрузку на мосты через Даугаву и основные улицы, уменьшив необходимость в длительных объездах с использованием существующей транспортной инфраструктуры. Это позволило бы сократить время грузоперевозок до одного часа, одновременно снижая риск дорожно-транспортных происшествий и загрязнение воздуха.

Проект также укрепил бы индустриальное развитие Болдераи, Вецмилгрависа и Саркандаугавы, повысив экономическое значение и доступность этих территорий.

Рабочая группа рекомендует использовать существующие причалы на территории Рижского свободного порта, адаптируя их, а не строить новые.

Отмечается, что рассматривались крупнотоннажные суда типа ROPAX, предназначенные для перевозки легковых и грузовых автомобилей с возможностью перевозки пассажиров.

Длина таких судов достигает 80 метров, ширина — до 18 метров, грузоподъемность — около 300 тонн, скорость — 10–14 узлов (18–26 км/ч).

Такие паромы способны перевозить до 65 легковых автомобилей или до 14 грузовых, а при необходимости — около 100 пассажиров.

Соответственно, рассматривались причалы, способные обслуживать суда такого размера и функциональности.

В понедельник в комитете по развитию города Рижской думы планировалось рассмотреть инициативу жителей о создании паромного сообщения, однако этот вопрос был отложен до одного из следующих заседаний.

Как сообщалось, Рижская дума поручила департаменту развития города оценить возможность создания паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Самоуправление получило коллективное заявление о создании паромного сообщения, которое подписали 2331 житель.