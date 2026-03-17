Государственная полиция продолжает поиски без вести пропавшей 17-летней Эвелины Поцюс в Лиепае. По данным правоохранительных органов, при проверке записей видеонаблюдения установлено, что девушка, возможно, упала в Торговый канал.

В поисковых работах уже задействованы сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые обследовали акваторию канала, однако результатов это не дало. Поиски на воде продолжаются.

Как сообщалось ранее, 13 марта около 18:50 девушка направилась по адресу на улице Базницас в Лиепае, после чего её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: рост около 155 см, тёмно-каштановые волосы с вьющимися концами, носит очки с чёрной оправой. В день исчезновения была одета в чёрную куртку.

Полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении девушки, откликнуться и сообщить по телефону 112.