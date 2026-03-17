Копрофилия — это поведение, характерное не только для насекомых и млекопитающих, но и для некоторых домашних птиц. Ранее ученые не утверждали, что это свойственно диким птицам. Однако теперь они обнаружили, что копрофилия встречается у уток, страусов, клестов, куропаток, сорок и буревестников. Некоторые птицы поедают помет своих сородичей, в то время как другие предпочитают экскременты различных животных, таких как тюлени, собаки, киты и горные львы. Это поведение помогает им восстанавливать баланс полезных бактерий в кишечнике, что похоже на процедуру трансплантации фекалий у людей.

Ранее сообщалось, что страусы кормят своих птенцов экскрементами, чтобы ускорить развитие их кишечного микробиома. Кроме того, такая практика способствует поддержанию чистоты в гнезде. Взрослые птицы таким образом сохраняют баланс микробов и питательных веществ в своем организме.