Исследователи выявили две причины копрофилии у птиц

В мире животных
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи выявили две причины копрофилии у птиц

У ряда видов птиц наблюдается необычная пищевая привычка — поедание экскрементов. Это явление, известное как копрофилия, стало предметом изучения ученых из Университета Южной Австралии, о чем сообщает журнал Biological Reviews.

 

Копрофилия — это поведение, характерное не только для насекомых и млекопитающих, но и для некоторых домашних птиц. Ранее ученые не утверждали, что это свойственно диким птицам. Однако теперь они обнаружили, что копрофилия встречается у уток, страусов, клестов, куропаток, сорок и буревестников. Некоторые птицы поедают помет своих сородичей, в то время как другие предпочитают экскременты различных животных, таких как тюлени, собаки, киты и горные львы. Это поведение помогает им восстанавливать баланс полезных бактерий в кишечнике, что похоже на процедуру трансплантации фекалий у людей.

Ранее сообщалось, что страусы кормят своих птенцов экскрементами, чтобы ускорить развитие их кишечного микробиома. Кроме того, такая практика способствует поддержанию чистоты в гнезде. Взрослые птицы таким образом сохраняют баланс микробов и питательных веществ в своем организме.

