Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Интернет заполонили ИИ-боты: почему CAPTCHA и проверки «Я не робот» стали почти везде 0 83

Техно
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цифровая проверка в киберпространстве

Изображение: BB.lv/AI.

Сайты всё чаще заставляют проходить CAPTCHA и подтверждать, что вы человек. Это связано с резким ростом активности ИИ-ботов. Интернет постепенно меняется: автоматический трафик становится настолько массовым, что привычные проверки превращаются в новую норму.

Проверки «Я не робот», выбор автобусов на картинках и бесконечные CAPTCHA становятся всё более привычной частью интернета. Причина — стремительный рост числа ИИ-ботов и автоматических систем, собирающих данные с сайтов.

Как пишет профессор компьютерных наук Ян Сян для The Conversation, искусственный интеллект сегодня создаёт настолько большой поток нечеловеческого трафика, что многие сайты вынуждены усиливать защиту.

Особенно активно растёт число ИИ-краулеров — программ, которые автоматически сканируют интернет и собирают тексты, изображения и другую информацию для обучения нейросетей.

Разработчики ИИ всё больше нуждаются в качественных данных. Исследования показывают, что обучение моделей на низкокачественном контенте — например, примитивных мемах и бессмысленных публикациях — ухудшает способность ИИ понимать контекст и логически мыслить.

Из-за этого компании стараются добывать более «чистые» и полезные данные, а значит — активнее сканируют обычные сайты. Для владельцев ресурсов это оборачивается ростом нагрузки и необходимостью фильтровать ботов от реальных пользователей.

Проблема в том, что современные нейросети уже начинают успешно обходить традиционные CAPTCHA.

Недавно в интернете широко разошлось видео, где OpenAI-агент на базе ChatGPT без проблем нажимает кнопку «Я не робот». Это стало ещё одним сигналом, что старые методы защиты постепенно перестают работать.

Именно поэтому пользователи всё чаще сталкиваются с более сложными проверками — например, распознаванием объектов на изображениях или многоэтапной верификацией. Но и такие барьеры ИИ проходит всё увереннее.

На этом фоне технологические компании рассматривают новые способы подтверждения личности — от распознавания голоса до биометрии и отпечатков пальцев.

Однако здесь возникает уже другая проблема — приватность.

Системы распознавания лиц и биометрические базы данных вызывают всё больше опасений у пользователей и правозащитников. Критики напоминают, что ошибки таких технологий уже приводили к ложным обвинениям и проблемам с безопасностью данных.

В итоге интернет постепенно превращается в пространство, где сайты всё чаще вынуждены проверять: перед ними действительно человек или очередной ИИ-бот.

И, похоже, подобных проверок в ближайшие годы станет только больше.

×
Читайте нас также:
#интернет #технологии #нейросети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Изображение к статье: На стыке пищи и науки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Сувениры Чемпионата мира по хоккею 2026
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире
Изображение к статье: Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" (2000)
Культура &
Изображение к статье: Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс»
В мире
1
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Сувениры Чемпионата мира по хоккею 2026
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео