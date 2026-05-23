Изображение: BB.lv/AI.
Сайты всё чаще заставляют проходить CAPTCHA и подтверждать, что вы человек. Это связано с резким ростом активности ИИ-ботов. Интернет постепенно меняется: автоматический трафик становится настолько массовым, что привычные проверки превращаются в новую норму.
Как пишет профессор компьютерных наук Ян Сян для The Conversation, искусственный интеллект сегодня создаёт настолько большой поток нечеловеческого трафика, что многие сайты вынуждены усиливать защиту.
Особенно активно растёт число ИИ-краулеров — программ, которые автоматически сканируют интернет и собирают тексты, изображения и другую информацию для обучения нейросетей.
Разработчики ИИ всё больше нуждаются в качественных данных. Исследования показывают, что обучение моделей на низкокачественном контенте — например, примитивных мемах и бессмысленных публикациях — ухудшает способность ИИ понимать контекст и логически мыслить.
Из-за этого компании стараются добывать более «чистые» и полезные данные, а значит — активнее сканируют обычные сайты. Для владельцев ресурсов это оборачивается ростом нагрузки и необходимостью фильтровать ботов от реальных пользователей.
Проблема в том, что современные нейросети уже начинают успешно обходить традиционные CAPTCHA.
Недавно в интернете широко разошлось видео, где OpenAI-агент на базе ChatGPT без проблем нажимает кнопку «Я не робот». Это стало ещё одним сигналом, что старые методы защиты постепенно перестают работать.
Именно поэтому пользователи всё чаще сталкиваются с более сложными проверками — например, распознаванием объектов на изображениях или многоэтапной верификацией. Но и такие барьеры ИИ проходит всё увереннее.
На этом фоне технологические компании рассматривают новые способы подтверждения личности — от распознавания голоса до биометрии и отпечатков пальцев.
Однако здесь возникает уже другая проблема — приватность.
Системы распознавания лиц и биометрические базы данных вызывают всё больше опасений у пользователей и правозащитников. Критики напоминают, что ошибки таких технологий уже приводили к ложным обвинениям и проблемам с безопасностью данных.
В итоге интернет постепенно превращается в пространство, где сайты всё чаще вынуждены проверять: перед ними действительно человек или очередной ИИ-бот.
И, похоже, подобных проверок в ближайшие годы станет только больше.
