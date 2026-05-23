Проверки «Я не робот», выбор автобусов на картинках и бесконечные CAPTCHA становятся всё более привычной частью интернета. Причина — стремительный рост числа ИИ-ботов и автоматических систем, собирающих данные с сайтов.

Как пишет профессор компьютерных наук Ян Сян для The Conversation, искусственный интеллект сегодня создаёт настолько большой поток нечеловеческого трафика, что многие сайты вынуждены усиливать защиту.

Особенно активно растёт число ИИ-краулеров — программ, которые автоматически сканируют интернет и собирают тексты, изображения и другую информацию для обучения нейросетей.

Разработчики ИИ всё больше нуждаются в качественных данных. Исследования показывают, что обучение моделей на низкокачественном контенте — например, примитивных мемах и бессмысленных публикациях — ухудшает способность ИИ понимать контекст и логически мыслить.

Из-за этого компании стараются добывать более «чистые» и полезные данные, а значит — активнее сканируют обычные сайты. Для владельцев ресурсов это оборачивается ростом нагрузки и необходимостью фильтровать ботов от реальных пользователей.

Проблема в том, что современные нейросети уже начинают успешно обходить традиционные CAPTCHA.

Недавно в интернете широко разошлось видео, где OpenAI-агент на базе ChatGPT без проблем нажимает кнопку «Я не робот». Это стало ещё одним сигналом, что старые методы защиты постепенно перестают работать.

Именно поэтому пользователи всё чаще сталкиваются с более сложными проверками — например, распознаванием объектов на изображениях или многоэтапной верификацией. Но и такие барьеры ИИ проходит всё увереннее.

На этом фоне технологические компании рассматривают новые способы подтверждения личности — от распознавания голоса до биометрии и отпечатков пальцев.

Однако здесь возникает уже другая проблема — приватность.

Системы распознавания лиц и биометрические базы данных вызывают всё больше опасений у пользователей и правозащитников. Критики напоминают, что ошибки таких технологий уже приводили к ложным обвинениям и проблемам с безопасностью данных.

В итоге интернет постепенно превращается в пространство, где сайты всё чаще вынуждены проверять: перед ними действительно человек или очередной ИИ-бот.

И, похоже, подобных проверок в ближайшие годы станет только больше.