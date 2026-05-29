Новому правительству под руководством Андриса Кулбергса предстоит работать в условиях предвыборной кампании, когда договориться между четырьмя партиями будет особенно сложно. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, предупредив, что быстрых решений ожидать не следует.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что работа новой правящей коалиции будет сопровождаться активными дискуссиями и разногласиями. По его словам, предвыборный период традиционно усложняет поиск компромиссов между политическими силами, входящими в правительство.

В интервью Латвийскому телевидению глава государства отметил, что не исключает большого количества споров внутри коалиции, сформированной из четырех партий под руководством нового премьер-министра Андриса Кулбергса.

Объясняя своё решение поддержать кандидатуру Кулбергса на пост главы правительства, президент подчеркнул, что посчитал важным доверить ответственность за руководство страной партии, которая до этого находилась в оппозиции.

По словам Ринкевича, в Кулбергсе он видит качества, необходимые для такой работы, — энергичность и высокую работоспособность.

Отдельно президент прокомментировал ситуацию вокруг Министерства земледелия, которое сохранил за собой Союз зеленых и крестьян. Ринкевич не стал давать политическую оценку тому, что партия продолжает руководить ведомством после начала так называемого «дела лесопромышленников». По его мнению, политическую ответственность в подобных случаях определяют избиратели, тогда как правовую оценку должны давать правоохранительные органы и следствие.

Одной из ключевых задач нового правительства президент назвал вопросы безопасности. При этом он дал понять, что по многим направлениям добиться быстрых решений будет непросто из-за необходимости согласовывать позиции внутри коалиции.

Что важно понимать: новое правительство начинает работу в период подготовки к выборам, когда каждая партия стремится подчеркнуть собственную позицию. Это может сделать процесс принятия решений более медленным и конфликтным.

Говоря о внешних угрозах, Ринкевич подчеркнул, что Латвия должна сохранять готовность к возможным провокациям, диверсиям и другим враждебным действиям со стороны России. В то же время президент отметил, что на данный момент нет признаков того, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в какую-либо другую страну.

Таким образом, главными вызовами для нового правительства в ближайшие месяцы станут поиск компромиссов внутри коалиции и принятие решений по вопросам безопасности в условиях непростой международной обстановки.