После горячих дебатов-напутствий 24-й после восстановления независимости Кабинет Министров был утвержден в четверг, а Андрис Кулбергс (Объединенный список) стал 16-м премьером после 1990-го года.

Время пошло

У нового правительства такой запас прочности, что могли бы позавидовать многие предыдущие правительства — 69 депутатов из 100! На практике это означает не только быстрое прохождение тех или иных законов, но и отсутствие у оппозиции возможности заблокировать тот или иной законопроект и запустить сбор подписей за референдум по тому или иному законопроекту. У оппозиции просто нет необходимых для этого 34 голосов.

Вот только Кулбергс и Ко особо и не сможет долго наслаждаться таким перевесом в Сейме: правительство создано в преддверие выборов и полноценно сможет работать около 5 месяцев — уже 3-го ноября, на первом заседании Сейма нового созыва, правительство Кулбергса, согласно Конституции, сложит свои полномочия. Хотя и сможет продолжить исполнять свои обязанности, как техническое правительство, до момента утверждения нового правительства.

Таким образом, этому правительству уготована недолгая жизнь.

Могут, если сильно захотят

Но нет худа без добра — близость выборов заставила политиков в рекордно короткие сроки договориться о создании этого временного правительства. Как вчера с трибуны Сейма отметил Андрис Кулбергс, «за две недели мы преодолели политический кризис и за 10 дней сформировали правительство, которое готово работать сразу».

Новый премьер обозначил и четыре главных приоритета своего правительства: это безопасность в широком смысле (внутренняя и внешняя), стабилизация бюджета, безопасное проведение выборов и борьба с коррупцией и картелями.

Кулбергс, «забыв», что в его правительстве будет "Новое Единство", начал критиковать работу предыдущего Кабинета министров, которое приняло бюджет с максимально допустимым дефицитом и набрало кредитов. «Нужно понять, что если продолжать действовать таким же образом (как правительство отставленной Эвики Силини), то останется только два варианта - или повышать налоги, или больше зарабатывать!», — предупредил А. Кулбергс.

На обочине большой политики

С жесткой критикой нового правительства выступил лидер фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев. «Прогрессивных», напомним, в новое правительство не взяли.

Обиженный Шуваев несколько раз назвал правительство «консервативным». В этом он, конечно, прав, но не стоит забывать, что сам Шуваев сотоварищи и обеспечил приход к власти такого правительства.

Ведь когда «прогрессивные» отказали в доверии Эвике Силине, было очевидно, что в новом правительстве «прогрессивных» не будет. Возможно, Шуваев и Ко надеялись, что правительство Силини даже после ухода в отставку продолжит работать до выборов…

Но в итоге «прогрессивные» просчитались.

airBaltic, иммигранты, дроны

Так или иначе, но новому правительству просто так отсидеться до выборов не удастся — есть проблемы, которые нужно будет решать уже завтра-послезавтра. И главная из них — что дальше делать с airBaltic.

В декларации правительства записано лишь то, что правительство оценит представленный бизнес-план, но ничего не сказано, собирается ли правительство снова вкладывать деньги налогоплательщиков в эту авиакомпанию — пусть и под видом кредита…

Вообще в декларации нового правительства, по традиции, очень много «воды» - общих, ничего не значащих слов, которые не заслуживают внимания наших уважаемых читателей. Но отдельные положения декларации получились достаточно конкретными!

Так, судя по всему, политикам Нацобъединения удалось убедить партнеров в необходимости пойти на литовскому пути и ввести квоты на прием иностранцев. Вот что об этом написано в декларации: «Ограничим выдачу иностранным гражданам новых долгосрочных виз и видов на жительство. Учитывая возможности компетентных органов, определим допустимое количество граждан третьих стран. Обеспечим строгий контроль в отношении выданных видов на жительство и выполнения условий пребывания. Установим запрет для недобросовестных приглашающих приглашать иностранцев».

Правительство также намерено компенсировать ущерб, который будет нанесен возможным прилетом или точнее - падением дронов на те или иные объекты в Латвии. «Разработаем компенсационный механизм для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами, – написано в декларации.

Накрылась премия в квартал?

Уже вскоре после того, как президент поручил Кулбергсу формирование правительства, кандидат в премьеры пообещал существенно урезать фонд премий и бонусов в госуправлении. В декларации, правда, формулировка получилась более мягкой: «Полностью пересмотрим принципы выплат премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и направленную на результат систему оплаты труда».

Уже после утверждения правительства – видимо, в течении следующих недель, — будет составлен список приоритетных дел для правительства, которому отведен весьма короткий срок - 4 месяца до выборов и еще какое-то время до утверждения новым Сеймом следующего правительства.

Новички и ветераны

В правительстве будет аж 5 новичков – то есть политиков, которые прежде в высшей исполнительной власти страны никогда не работали. Это сам премьер Андрис Кулбергс, министр юстиции Эдвардс Смилтенс и министр умной администрации и регионального развития Эдгарс Таварс (все - Объединенный список), а также глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) и беспартийный министр обороны Райвис Мелнис.

Самым опытным политиком в новом правительстве будет министр финансов Марис Кучинскис, который дважды был уже министром, а также премьер-министром. Сохранили свои министерские посты, которые они занимали в правительстве Силини, два представителя Союза зеленых и крестьян – министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Снятый в свое время Эвикой Силиней с поста главы минблага еще один «зеленый крестьянин» – Улдис Аугулис, – возвращается в исполнительную власть уже в роли министра земледелия.

Пересаживается из одного министерского кресла в другое и экс-глава МВД Рихардс Козловскис из «Нового Единства» - теперь он будет руководить министерством сообщений. Свои должности сохранили глава минздрава Хосам Абу Мери и глава МИДа Байба Браже (оба – «Новое Единство»). Новое правительство сразу после утверждения соберется на торжественное заседание и получит напутствие от президента.