Ночной покой жителей одного дома в Болдерае на улице Гранта был нарушен. Почувствовав сильный запах дыма, исходящий из подвала дома, были вызваны пожарные. Некоторые жильцы эвакуировались самостоятельно, другим потребовалась помощь и кислородные маски, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В сильном запахе по всему дому и бессонной ночи жильцы винят одного соседа с первого этажа. В небольшом доме именно он регулярно становится причиной головной боли для окружающих, часто демонстрируя пренебрежение правилами пожарной безопасности, сообщает ТВ3.

"Чистил печь, остались угли, и всё это он высыпал в мусорник. И всё — загорелось. Так и было. И однажды он даже лес поджёг", — рассказал житель второго этажа Владимир.

На этот раз местом возгорания стал подвал — разрушенный, залитый и покрытый копотью из-за весьма необычной причины. Нежелательный сосед обычно живёт в квартире на первом этаже, однако его родственники постоянно запирают её, надеясь, что он найдёт другое жильё. Возможно, семейный конфликт связан с тяжёлым алкоголизмом мужчины.

"Он пьяница, самый последний, какой только может быть. Он всё пропил, и тогда эти полуродственники закрывают перед ним дверь. Вчера она была закрыта, и он не смог попасть внутрь. Он [живет] в подвале", — рассказала жительница дома Анита.

В подвал мужчина время от времени спускается спать, и, похоже, во время попытки ночного отдыха что-то пошло не так. "Какие-то тряпки в подвал натаскал, я так поняла. Он ещё и курил, и, наверное, туда и уронил", — говорит Анита.

Когда дым от пожара распространился, Анита с мужем смогли самостоятельно выбраться из квартиры на первом этаже через входную дверь, а Владимир с семьёй со второго этажа были вынуждены ждать пожарных — там дым был наиболее густым.

Когда ночью жильцы эвакуировались, самого проблемного соседа нигде не было видно. Жители предполагают, что он, вероятно, устроил пожар и скрылся. К счастью, никто не пострадал — в том числе и многочисленные домашние животные в доме. Жилые помещения, кроме неприятного запаха, существенно не пострадали. Спасатели ликвидировали пожар в пять утра.