Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главный герой мемов: как Ди Каприо затмил победителей «Оскара»

Люблю!
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе внимание публики привлекли не только победители, но и неожиданные изменения во внешности звезд. Одним из самых обсуждаемых гостей вечера стал Леонардо Ди Каприо.

Актер появился в Dolby Theatre в классическом черном смокинге, однако его новый имидж вызвал бурную реакцию в сети. Ди Каприо сменил привычный образ — затемнил волосы и отрастил усы, которые пользователи соцсетей тут же начали сравнивать с внешностью актера Педро Паскаля.

Именно усы стали главным поводом для обсуждений. В интернете появились многочисленные шутки и мемы: комментаторы иронизировали, что актер «позаимствовал» образ у Паскаля и кардинально изменился.

Несмотря на волну комментариев, сам вечер для Ди Каприо прошел спокойно. На церемонии его сопровождала возлюбленная, модель Виттория Черетти. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, позже их заметили рядом в зале.

В этом году актер вновь остался без награды. Премию за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники», среди номинантов также был Тимоти Шаламе. По словам очевидцев, Ди Каприо спокойно воспринял итоги и поздравил победителя.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео