На 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе внимание публики привлекли не только победители, но и неожиданные изменения во внешности звезд. Одним из самых обсуждаемых гостей вечера стал Леонардо Ди Каприо.

Актер появился в Dolby Theatre в классическом черном смокинге, однако его новый имидж вызвал бурную реакцию в сети. Ди Каприо сменил привычный образ — затемнил волосы и отрастил усы, которые пользователи соцсетей тут же начали сравнивать с внешностью актера Педро Паскаля.

Именно усы стали главным поводом для обсуждений. В интернете появились многочисленные шутки и мемы: комментаторы иронизировали, что актер «позаимствовал» образ у Паскаля и кардинально изменился.

Несмотря на волну комментариев, сам вечер для Ди Каприо прошел спокойно. На церемонии его сопровождала возлюбленная, модель Виттория Черетти. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, позже их заметили рядом в зале.

В этом году актер вновь остался без награды. Премию за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники», среди номинантов также был Тимоти Шаламе. По словам очевидцев, Ди Каприо спокойно воспринял итоги и поздравил победителя.