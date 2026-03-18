Пять государств Евросоюза граничат с Россией и Беларусью на протяжении 3646 км; рубежи НАТО больше почти на 196 км – тут приплюсовывается граница между РФ и Норвегией, единственная в мире, полностью расположенная северней Полярного круга.

Тем не менее, в публичном пространстве ЛР зачастую звучат опасения, что Кремль нападет именно на протяжении «наших» двухсторонних 270,5 километров…

На границе тучи ходят хмуро

Теме сопредельных государств было посвящено на минувшей неделе обсуждение в Сейме очередного сообщения Еврокомиссии:

«Поскольку полномасштабная война агрессии России против Украины продолжается уже пятый год, наша общая безопасность напрямую связана с силой, устойчивостью и стабильностью восточных регионов, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной. Существует множество проблем, создаваемых Россией и Белоруссией, в том числе гибридные угрозы, использование миграции в качестве оружия, нарушение воздушного пространства дронами и истребителями, радиочастотные нарушения, в частности, глушение и фальсификация глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), кибератаки, саботаж воздушного сообщения, наземной и подводной инфраструктуры, о чем свидетельствует повторное повреждение подводных кабелей, осуществленное иностранными государствами, манипуляция информацией и вмешательство (FIMI), а также враждебная риторика».

Ну, справедливости ради, с враждебной риторикой у всех сторон – все в порядке. Однако, что вот кажется Вашему автору несколько приглушенным в документе из Брюсселя – положение на границах ЕС и Украины. Социальные сети регулярно доносят сведения об «ухилянтах ЗСУ», которые утонули в бурной карпатской реке Тиса, или были съедены мишками.

Подобной драматичной картины на границах нашей республики с РФ и РБ, к счастью, не наблюдается – разве что, не рассчитав погоды и времени ожидания в лесу, отправится к Аллаху какой-либо незваный гость из государств Азии и Африки.

Плодитесь и размножайтесь!

А вот на что попеняла нам европейская власть, так это на сокращение населения в приграничных регионах. Именно на рубежах с Россией и Беларусью оно уменьшилось за десятилетие.

«Низкая рождаемость, старение населения и эмиграция, усиленные повышенными рисками безопасности, спад экономики и неопределенность, ускорили отток молодых, образованных и квалифицированных людей. Это усугубило демографический спад, вызвав нехватку рабочей силы, ослабив публичные финансы и прекращение или уменьшение основных услуг. Если снижение населения не будет устранено, есть риск, что явление может стать долгосрочным и необратимым…»

Золотые слова! Но вот – пока «прогрессивный» министр обороны Андрис Спрудс расставляет бетонные пирамидки в верховьях Двины – не развивает бизнес из Старой Европы производств в Латгалии, хоть бы тресни.

Так за чем же дело стало? Надо выплачивать бонусы за вредность, за близость житья бок-о-бок с Кровавым Мордором, и за то, что на волнах бывшего LR-4 нынче вещает пропаганда Лукашенко. Думается, простые даугавпилчане и резекненцы согласятся даже на уровень зарплаты евродепутата – ну а уже мэрам положить оклад Урсулы фон дер Ляйен. Так ведь одно дело делают – она по-своему, а они по-своему.