Ксения Алферова впервые за долгое время открыто заговорила о личном опыте отношений и признала свои ошибки, допущенные в браке с Егором Бероевым.

Развод актерской пары стал одной из обсуждаемых тем этого года, хотя, как выяснилось, официально супруги расстались еще в 2022 году. Об этом ранее рассказал сам Бероев, который уже успел вновь жениться — его избранницей стала 21-летняя актриса и балерина Анна Панкратова.

Алферова, в отличие от бывшего мужа, предпочитает не афишировать изменения в личной жизни и редко делится откровениями. Однако в недавней публикации в соцсетях актриса затронула тему отношений и призналась, что долгое время придерживалась неверной модели поведения.

По словам артистки, она стремилась полностью «раствориться» в партнере и взять на себя роль спасателя, что в итоге привело к внутреннему дисбалансу.

«Я поняла, что растворялась и пыталась спасать. На самом деле это тоже проявление гордыни», — отметила Алферова.

Сейчас актриса пересмотрела свои взгляды и пришла к выводу, что в отношениях важно сохранять собственную целостность и не терять себя. Пережитый опыт помог ей научиться опираться на себя и ценить личные границы и внутреннюю свободу.