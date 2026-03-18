Украинские БПЛА массово атакуют компрессорные станции «Газпрома» на юге России. Проблема здесь не только в возможных технических повреждениях — эти станции качают газ и обеспечивают экспортные поставки в Турцию и Европу. Сколько денег рискует потерять «Газпром»?

«Газпром» сообщает, что за последние две недели компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» 12 раз подвергались атакам беспилотников. Пока удары получается отражать, но каковы будут потери «Газпрома», если инфраструктура все же будет повреждена?

Экспорт в Европу по «Турецкому потоку» в прошлом году поставил рекорд: «Газпром» смог прокачать 18,06 млрд куб. м. газа. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение со 167 млрд куб. м газа, которые Европа закупила в 2021 году, но все же лучше, чем ничего.

Турция для своих нужд в 2025-м закупила у «Газпрома» 21,2 млрд куб. м газа: из них 13,6 млрд куб. м прошли по «Голубому потоку», а по «Турецкому потоку» — 7,6 млрд куб. м. Получается, что цель ВСУ — остановить экспорт газа на 39,26 млрд куб. м.

Но важен не сам по себе факт экспорта газа. Важно то, сколько на этом можно заработать. Точную цену никто не раскрывает, но косвенно оценить объем потенциальных потерь возможно.

Например, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в конце января раскрыл ориентировочный размер скидок на российский газ.

— Если бы мы сегодня были отключены от российского газа, то нам пришлось бы покупать газ по ценам, которые были бы выше более чем на 30%.

Цена на газ для Венгрии не является фиксированной. Заключенный в 2021 году долгосрочный контракт предусматривает привязку к ценам на топливо площадке TTF с временным лагом в два месяца. По итогам 2025 года средняя цена газа составила 422 доллара за 1000 куб. м. Соответственно венгры платили в среднем по 295 долларов.

Если венгерское правительство не преувеличивает размер скидок, то им очень сильно повезло. При подготовке бюджета на 2026 год Минэкономразвития составило прогноз по экспортной выручке. В нем говорится, что средняя цена газа для стран дальнего зарубежья за исключением Китая, то есть для Европы и Турции, составляет 402 доллара за каждые 1000 куб. м.

Получается, что выручка «Газпрома» от поставок в Турцию и Европу за 2025 год должна была составить почти 15,8 млрд долларов. Это очень большие деньги. И даже если венгерский министр был ближе к истине, и «Газпром» фактически продавал газ по 295 долларов за 1000 куб., то выручка составила порядка 11,6 млрд долларов.

Экспорт газа в западном направлении сильно упал по сравнению с досанкционными временами, но все еще позволяет «Газпрому» зарабатывать немалые деньги.