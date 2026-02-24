Baltijas balss logotype
Экономист предупредил о риске трансформации автогигантов Германии 0 613

В мире
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономист предупредил о риске трансформации автогигантов Германии

Крупнейшие автоконцерны Германии могут к 2030 году кардинально измениться и не сохраниться в своем нынешнем виде. С таким предупреждением выступил президент Института мировой экономики в Киле (Kiel Institute for the World Economy) немецкий экономист Мориц Шуларик, комментируя структурные изменения в глобальной автомобильной отрасли. Об єтом сообщило издание Bloomberg.

По его словам, индустрия переживает переломный этап, вызванный одновременным влиянием электрификации, цифровизации и усиления международной конкуренции. В новых условиях производители конкурируют уже не только качеством автомобилей, но и уровнем программного обеспечения, развитием искусственного интеллекта и систем автономного управления.

Шуларик отметил, что именно в цифровых технологиях и программных платформах традиционные европейские бренды, включая BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, сталкиваются с серьезным давлением со стороны технологически ориентированных компаний, прежде всего из Китая и США. По его оценке, формирующийся разрыв может поставить под угрозу привычные бизнес-модели и позиции на ключевых рынках.

Экономист подчеркнул, что переход к электромобилям является лишь первым этапом более глубокой трансформации. Изменения затрагивают цепочки поставок, производственные процессы, структуру занятости и формат взаимодействия с клиентами. Все большее значение приобретает разработка собственного программного обеспечения и цифровых экосистем вокруг автомобиля.

В то же время он считает, что у немецких концернов есть возможности для адаптации. В качестве примера Шуларик привел трансформацию Volvo Cars после перехода под контроль китайской группы Geely, которая позволила компании ускорить технологическое обновление и пересмотреть стратегию развития.

Заявления экономиста вызвали дискуссию в Германии. Президент Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер назвала прогнозы о возможном исчезновении брендов чрезмерно драматичными, однако признала, что отрасль сталкивается с серьезными вызовами, включая высокие энергозатраты, усиление международной конкуренции и сложную регуляторную среду.

#цифровизация #volkswagen #электромобили #экономика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео