Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лили Коллинз исполнит роль Одри Хепберн в байопике «Завтрака у Тиффани» 0 62

Культура &
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лили Коллинз

Лили Коллинз

Звезду "Эмили в Париже" часто сравнивают с культовой актрисой. Сама Лили Коллинз отмечает, что исполнить роль Одри Хепберн для нее большая честь.

После многих лет сравнений в прессе и соцсетях мечта поклонников наконец сбылась: Лили Коллинз воплотит на экране легендарную актрису Одри Хепберн. Лили не просто примерит культовый образ – она исполнит главную роль в кинокартине о том, как создавалась легендарная романтическая комедия "Завтрак у Тиффани", сообщает Variety.

Кинолента будет основана на книге писателя Сэма Уоссона "Пятая авеню, 5 часов утра: Одри Хепберн, “Завтрак у Тиффани” и рассвет современной женщины". В центре сюжета – процесс превращения фильма 1961 года в культурный феномен и история женщины, которая изменила само представление о женственности на экране.

Коллинз выступит не только исполнительницей главной роли, но и одним из продюсеров проекта. Над сценарием работает Алена Смит, создательница сериала "Дикинсон". Имя режиссера пока не раскрывается, но, по данным издания, съемки стартуют в ближайшие месяцы.

Актриса призналась, что этот проект стал для нее личным: "После почти десяти лет восхищения Одри, я наконец-то могу поделиться этим", – написала она в соцсетях.

Поклонники давно отмечали невероятное сходство Лили и Хепберн – утонченные черты лица, безупречный стиль и даже схожая манера поведения перед камерой. Поэтому новость о предстоящем фильме поклонники восприняли как закономерную.

Читайте нас также:
#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собор Саграда Фамилия в Барселоне достиг своей максимальной высоты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Достать ножи"
Изображение к статье: Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»
Изображение к статье: Фото: liepajasmuzejs.lv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео